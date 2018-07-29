17-летняя лаки-лузер из Сербии выиграла турнир WTA в Москве

Сербская теннисистка Ольга Данилович выиграла турнир серии WTA International в Москве. В Финале «Moscow River Cup» сербка в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Потапову.

Москва. Финал

Ольга Данилович (Сербия, LL) – Анастасия Потапова (Россия, WC) 7:5, 6:7(1), 6:4

Сербская теннисистка, уступая в первом сете со счётом 1:4, выиграла шесть из семи следующих геймов. Во втором сете, сделав первый брейк, Данилович повела 5:4, но не смогла реализовать матчбол, а на тай-брейке выиграла всего один розыгрыш. В решающем сете Ольга повела 2:0, но затем упустила пять брейк-поинтов. Дважды обменявшись с соперницей брейками, сербка вышла вперёд 5:4 и только с третьей попытки сумела завершить встречу.

.@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! 🏆 pic.twitter.com/6WwMglSWIf — WTA (@WTA) 29 липня 2018 р.

Отметим, что Данилович впервые обыграла Потапову. Ранее девушки встречались пять раз (дважды на турнирах ITF Juniors и три раза – Tennis Europe), и во всех пяти матчах победу праздновала представительница России.

Ольга Данилович и Анастасия Потапова провели дебютный финал на уровне WTA, который стал первым с 2005 года, в котором встретились теннисистки младше 18 лет. Почти 13 лет назад, в октябре, 16-летняя чешка Николь Вайдишова обыграла 17-летнюю Татьяну Головин из Франции в финале турнира в Токио. Тогда Вайдишова провела 18-матчевую победную серию, выиграв титулы в Сеуле и Бангкоке, а также дошла до полуфинала в Филадельфии.

В возрасте 17 лет и семи месяцев Ольга стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 2015 года, когда хорватка Ана Конюх (17 лет 6 месяцев) выиграла титул в Ноттингеме. Также сербка стала первой теннисисткой в истории, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера», которой удалось победить на турнире WTA, и первой чемпионкой соревнований WTA-тура, родившейся в 2000-х.

Уроженка Белграда стала второй представительницей Сербии в текущем сезоне, которая выиграла одиночный титул WTA. В середине июня в голландском городе Хертогенбос на травяном покрытии победу праздновала 25-летняя Александра Крунич.

Благодаря успеху в Москве, завтра Данилович поднимется на рекордную для себя 112-ю строчку в рейтинге WTA.