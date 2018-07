17-летняя лаки-лузер из Сербии выиграла турнир WTA в Москве

Сербская теннисистка Ольга Данилович выиграла турнир серии WTA International в Москве. В Финале «Moscow River Cup» сербка в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Потапову.

Москва. Финал

Ольга Данилович (Сербия, LL) – Анастасия Потапова (Россия, WC) 7:5, 6:7(1), 6:4

Сербская теннисистка, уступая в первом сете со счётом 1:4, выиграла шесть из семи следующих геймов. Во втором сете, сделав первый брейк, Данилович повела 5:4, но не смогла реализовать матчбол, а на тай-брейке выиграла всего один розыгрыш. В решающем сете Ольга повела 2:0, но затем упустила пять брейк-поинтов. Дважды обменявшись с соперницей брейками, сербка вышла вперёд 5:4 и только с третьей попытки сумела завершить встречу.

.@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! 🏆 pic.twitter.com/6WwMglSWIf