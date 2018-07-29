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17-летняя лаки-лузер из Сербии выиграла турнир WTA в Москве

Ольга Данилович установила сразу несколько фантастических рекордов в женском теннисе

  • 29.07.2018 17:09
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  • 1 комментарий
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WTA. Ольга Данилович
© WTA. Ольга Данилович
Сербская теннисистка Ольга Данилович выиграла турнир серии WTA International в Москве. В Финале «Moscow River Cup» сербка в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Потапову. 
 
Москва. Финал
Ольга Данилович (Сербия, LL) – Анастасия Потапова (Россия, WC) 7:5, 6:7(1), 6:4
 
Сербская теннисистка, уступая в первом сете со счётом 1:4, выиграла шесть из семи следующих геймов. Во втором сете, сделав первый брейк, Данилович повела 5:4, но не смогла реализовать матчбол, а на тай-брейке выиграла всего один розыгрыш. В решающем сете Ольга повела 2:0, но затем упустила пять брейк-поинтов. Дважды обменявшись с соперницей брейками, сербка вышла вперёд 5:4 и только с третьей попытки сумела завершить встречу.
Отметим, что Данилович впервые обыграла Потапову. Ранее девушки встречались пять раз (дважды на турнирах ITF Juniors и три раза – Tennis Europe), и во всех пяти матчах победу праздновала представительница России.
 
Ольга Данилович и Анастасия Потапова провели дебютный финал на уровне WTA, который стал первым с 2005 года, в котором встретились теннисистки младше 18 лет. Почти 13 лет назад, в октябре, 16-летняя чешка Николь Вайдишова обыграла 17-летнюю Татьяну Головин из Франции в финале турнира в Токио. Тогда Вайдишова провела 18-матчевую победную серию, выиграв титулы в Сеуле и Бангкоке, а также дошла до полуфинала в Филадельфии.
 
В возрасте 17 лет и семи месяцев Ольга стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 2015 года, когда хорватка Ана Конюх (17 лет 6 месяцев) выиграла титул в Ноттингеме. Также сербка стала первой теннисисткой в истории, попавшей в основную сетку в статусе «лаки-лузера», которой удалось победить на турнире WTA, и первой чемпионкой соревнований WTA-тура, родившейся в 2000-х.
 
Уроженка Белграда стала второй представительницей Сербии в текущем сезоне, которая выиграла одиночный титул WTA. В середине июня в голландском городе Хертогенбос на травяном покрытии победу праздновала 25-летняя Александра Крунич. 
 
Благодаря успеху в Москве, завтра Данилович поднимется на рекордную для себя 112-ю строчку в рейтинге WTA. 
 
Отметим, что единственная представительница Украины в основной сетке одиночного разряда Катерина Козлова вылетела на стадии второго круга.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.07.2018 18:04
    +2
    Там вообще турнир веселый был. Лично мне интересно, какими суммами мордорцы уговорили сыграть на грунте между травой и хардом Гергес, Касаткину, Севастову. Но если заманить на турнир еще кого-то можно, то заставить хорошо играть - уже нет. Вот и получился совершенно смешной финал.
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