Ролан Гаррос: прев'ю та прогнози

Щоб розпочати оцінювати шанси тенісистів на головному ґрунтовому турнірі року, спочатку треба згадати, як вони провели останні травневі змагання перед Парижем. Серйозних було два. Це Мастерси у Мадриді та Римі для чоловіків та Прем’єри в тих же містах для жінок.

Чоловіки.

Головним питанням не тільки травня, а всього ґрунтового сезону було навіть не те, чи вдасться Рафаелю Надалю за відсутності Федерера втриматися на вершині рейтингу, а чи зможе хоч хтось взагалі перемогти іспанця на його культовому покритті. До Мадриду шальки терезів більше схилялися до відповіді «ні». Навіть незважаючи на те, що до двох переможних турнірів у квітні Рафа з-за травм або знімався, або не міг завершити змагання у період з минулорічного Шанхаю до Монте-Карло. Півроку!

Мадрид. Фінал.

Олександр Звєрєв – Домінік Тім 6:4, 6:4

У себе на батьківщині до фіналу Надаль так і не дістався. Перемігши у перших раундах Монфіса та Шварцмана, Рафа досить несподівано поступився Домініку Тіму 5:7, 3:6. Що цікаво, програв він абсолютно по грі. По своїй грі. Тім не видав нічого екстраординарного. Так, він показав хороший, надійний, стабільний теніс. Але ми звикли, що проти Надаля цього замало. Тут вистачило. Іспанцю не вдавалося добре тримати м’яч в грі та витягувати «мертві» удари. Підсумком стале жахливе як для нього співвідношення вінерсів/невимушених: 12/29. Тим не менше, у матчі проти Шварцмана Надалю вдалося побити, здавалося, вічний рекорд Макінроя по кількості виграних поспіль сетів на ґрунті. Американець мав 49, Рафа встановив 50. Цікаво, що відлік цій серії розпочався після минулорічного Риму, де Надаль програв… тому ж самому Тіму.

Австрієць же далі не мав проблем із Кевіном Андерсоном, хоча до того мав веселу статистику у матчах із південноафриканцем: 0:6. А у другому півфіналі зустрілися молоді надії Туру Олександр Звєрєв та Денис Шаповалов. Юний канадець, незважаючи на величезні аванси, видані йому експертами минулого року, навесні не радував своїх прихильників ні грою, ні результатами. Не можна сказати, що в Мадриді теніс у його виконанні був аж таким якісним, але Раоніча Денис переміг, Едмунда дотиснув. Ось зі Звєрєвим нічого вдіяти не вийшло: лише п’ять узятих геймів.

Молодий німець з п’яти попередніх зустрічей зміг виграти у Тіма лише одну. Але в фіналі Мадрида Звєрєв мав відчутну перевагу, взявши по одній подачі суперника в кожному сеті та навіть не підпустивши того до брейкпойнтів. Титул став для нього третім на Мастерсах, а такими досягненнями, крім Великої Четвірки, ніхто не може похизуватися.

Рим. Фінал.

Рафаель Надаль – Олександр Звєрєв 6:1, 1:6, 6:3

Римський Мастерс напередодні Ролан Гарросу поставив багато запитань. Наприклад, чи не забагато матчів провів Надаль після півроку простою? Адже у чвертьфіналі проти Фоньїні в першому сеті за рахунку 4:1 він програв 5 геймів поспіль. Хтозна, чим би все завершилося, якби не проблеми емоційного італійця з коліном. Півфінал з Джоковичем, незважаючи на круту вивіску та близький рахунок, на мій погляд, вийшов менш інтригуючим. Було відчуття, що в потрібні моменти Рафа завжди може добавити. Так воно і вийшло. Та у фіналі сталося взагалі щось незрозуміле. Після відданої на старті своєї подачі та виграних шести поспіль геймів у першому сеті Надаль отримав шокуючі 1:6. 1:3. І тут сама природа вирішила допомогти великому майстру, наславши на Італію дощ. Жодного гейму після перерви Звєрєву взяти не вдалося. Надаль же заявив, що або Олександр у наступні два роки виграє Шлем, або сам іспанець є дилетантом у тенісі. Запам’ятаємо.

З вищесказаного витікає наступне запитання: чого чекати від Звєрєва на Ролан Гаррос? Титул в Мадриді, фінал у Римі, що далі? Чи вистачить німцю стабільності? Він уже лідирує у Чемпіонській Гонці. Ну і щоб закінчити з питаннями, поставлю ще одне. Наскільки далеко зможе дійти Новак Джокович? Наприклад, Борис Беккер вважає, що підготовка серба до РГ була якісною та цілеспрямованою, травмований лікоть його зовсім не турбує, й Джокера треба чекати в пізніх раундах. Чесно кажучи, сумніваюся.

Ролан Гаррос.

Як давно відомо, черговий турнір пропускають Маррей та Федерер. Єдину серйозну інтригу теж усі знають. Чи зможе Рафа виграти черговий РГ та залишитись на першій сходинці рейтингу? Ясно, що він є беззаперечним фаворитом змагань. Але й проблеми в його грі існують, бо не вистачає, мені здається, не стільки фізичної, скільки ментальної стабільності. Оціню його шанси перемогти в районі 70%. Доречі, іспанцю повезло з жеребкуванням, до фіналу особливо нікому програти. Дель Потро ледь відновився після пошкодження паху. Андерсону? Чілічу? Едмунду з Фоньїні? Не дуже віриться.

У нижній половині сітки цікавіше. Звєрєва чекає Тім чи Нісікорі у чвертьфіналі, та Джокович, Гоффен чи хтось з іспанців із подвійними прізвищами у півфіналі. Чи зможе він зі всіма ними впоратися? Доречі, Тім хтозна навіщо заявився у Ліон, пройшов там усю дистанцію, та переміг у трисетовому фіналі Сімона. Невже 250-ти очок в житті не вистачало?

Мій прогноз на чвертьфінали.

Надаль – Чоріч/Андерсон

Чіліч/Фоньїні – Дель Потро

Гоффен – Баутиста-Агут/Джокович

Тім/Нісікорі – Звєрєв-мол.

Наші.

Олександр Долгополов знову після лікування повернувся на корт та зіграв одну невеселу гру на старті Риму з Джоковичем. З паризьким жеребом йому «пощастило» ще більше. Можна було робити ставки, чи вдасться йому взяти геймів зо п’ять проти Надаля. Поки писав цей матеріал, надійшло повідомлення, що Долгополов знявся з турніру, він із командою розглядає можливість операції на травмованій руці та пропуск усього сезону, що залишається. Сергій Стаховський досить несподівано переміг у двох матчах в кваліфікації, лише в третьому поступившись біларусу Івашці. Але він потрапив до числа «лакі лузерів», і в першому колі зустрінеться з 28-м сіяним Фелісіано Лопесом. Спрогнозувати цей результат неважко, ну хіба що Сергій повинен взяти більше п’яти геймів за три сети.

Жінки.

Від жіночих Прем’єрів, як то годиться, чекали багатьох несподіванок, і не даремно. Чого вартий один лише провал Каролін Возняцькі! А перемога Квітової та наявність Бертенс у тому ж фіналі? А український птах Фенікс? Добре, не все одразу.

Мадрид. Фінал.

Петра Квітова – Кікі Бертенс 7:6(6), 4:6, 6:3

Минулорічний титул у столиці Іспанії захищала ґрунтова королева Симона Халеп. Здавалося, цього річ вона теж набрала хороший хід, але у чвертьфіналі її несподівано зупинила Кароліна Плішкова. На шляху до цієї звитяги чешка також обіграла Вікторію Азаренку. На Халеп захисні тенісистки для Плішкової скінчилися і в півфінальній перестрілці вона поступилася співвітчизниці Квітовій. З нижньої частини сітки до фіналу пробилася Кікі Бертенс, що розгромила в третьому колі Каролін Возняцькі, а також здолала Гарсію та Шарапову. Нідерландська тенісистка вже має один цього річний ґрунтовий трофей у Чарльстоні, але там склад учасниць був куди більш легким.

Квітова ж приїхала до Мадриду відразу після Праги, де стала чемпіонкою. Не вірилося, що в неї вистачить сил на ряд перемог і в Іспанії, та чешка ці думки спростувала. Майже три години продовжувався фінальний матч. Більше сил на кінцівку при цьому залишилося саме у Петри. Вона першою серед жінок цього сезону здобула 30 перемог та 4 титули. З Риму після цього подвигу Квітова, ясна річ, знялася.

Рим. Фінал.

Еліна Світоліна – Симона Халеп 6:0, 6:4

Халеп легко просувалася турнірною сіткою і в Римі. Аж до півфіналу, де на пару з Марією Шараповою вони подарували публіці майже тригодинний трилер з купою красивих розіграшів та простих помилок. Можливо, енерговитратний матч став однією з причин того, що в фіналі, за великим рахунком, серйозної боротьби ми не побачили. Та все ж не буду применшувати цінність перемоги та якість гри Світоліної, що пройшла від 0:6 у першому сеті другого раунду з Касаткіною до 6:0 у фіналі з лідером світового рейтингу та майстринею ґрунту Халеп.

Відмітимо прогрес естонки Анетт Контавейт, яка перемогла Вандевей, Кузнєцову, Вінус Вільямс та не залишила в чвертьфіналі каменя на камені від Возняцькі. Але в півфіналі Контавейт не мала особливих шансів проти зарядженої на атаку Еліни.

Ще не забудемо рознесену об суддівську вишку ракетку Кароліни Плішкової в грі другого кола проти Саккарі. Чесно кажучи, арбітрам дуже пощастило, що вони мало справу із зазвичай спокійною чешкою. За таку жахливу помилку в один з вирішальних моментів гри на них непогано було б натравити когось типу Кірьоса.

Ролан Гаррос.

Таким чином, до ґрунтового мейджору Симона Халеп підходить першою ракеткою світу, якій потрібно буде захищати очки за минулорічний фінал. Майже нездійсненною місією виглядає захист Оленою Остапенко титулу. З топів найменше очок минулого року здобула Гарбінья Мугуруса – четверте коло. Щоправда, травневі турніри іспанка провела невдало, та списувати її з рахунків не варто. Все-таки вона чемпіонка РГ-2016.

З-поміж тенісисток, що не входять до топів світового рейтингу, велика увага буде прикута до Серени Вільямс (хоча, звичайно, їй поки що важко демонструвати властивий рівень гри), Вікторії Азаренки та Марії Шарапової. Остання взагалі потрапила в дуже веселу частину сітки, звідки, мені здається, все ж має непогані шанси вибратися.

Прогноз на чвертьфінали.

Халеп – Гарсія/Бертенс

Мугуруса – Шарапова/Кар. Плішкова

Остапенко/Азаренка – Світоліна

Квітова – Касаткіна/Возняцькі

Наші.

Чотири українки розпочнуть боротьбу за трофей. Катерині Козловій, яка проводить тільки другий матч після травми, буде вкрай важко протистояти минулорічній переможниці Олені Остапенко. Не віддам багато шансів і Катерині Бондаренко. Не те щоб Донна Векіч була такою вже непрохідною, але в Катю зараз вірити – занадто великий оптимізм. Леся Цуренко може розраховувати на вихід у друге та навіть у третє коло лише за умови, що приїде грати в теніс, а не займатися на корті казна-чим. А так Фегеле та Зігмунд/Вандевей їй під силу.

Еліна Світоліна вдруге приїжджає до Франції у статусі однієї з головних фавориток. Минулого року вона примудрилася програти у чвертьфіналі Симоні Халеп майже виграний матч. За рік Еліна змінила модель гри на більш атакуючу, серйозно скинула вагу та буде намагатися вперше в кар’єрі пройти на ТВШ далі чвертьфіналу. Сітка робоча, справа за самою Світоліною.

У перший день Ролан Гарросу, неділю, Світоліна буде відкривати турнір на корті Сюзанн Ленглен матчем проти Айли Томлянович. Початок зустрічі о 12.00 за Києвом. На жаль, цю гру мені навряд чи вдасться подивитися, так що сподіваюся побачити ввечері цікаві огляди. Четвертим запуском на корті Філіпа Шатріє гратиме Катерина Козлова з Остапенко.

В коментарях, як завжди, чекаю ваших прогнозів.