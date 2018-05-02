Серена Уильямс не выступит в Мадриде

В конце апреля владелец турнира в Мадриде Ион Цириак позволил себе нелицеприятные высказывания о весе Серены Уильямс, что очень не понравилось американке.

Теперь же Уильямс-младшая приняла решение пропустить турнир WTA Premier Mandatory в Мадриде – вероятно, в знак протеста против слов Цириака.

При этом американка планирует выступить на последующих крупных грунтовых турнирах – в Риме и на Ролан Гаррос.