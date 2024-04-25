ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил
Анатолий опубликовал новый пост в своем Instagram
22-летний украинский голкипер португальского клуба «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал новый пост в своем Instagram.
Украинец поиграл в теннис и процитировал легендарную американку Серену Уильямс:
«Как сказала Серена Уильямс: Убедись, что ты очень мужествен: будь сильным, будь невероятно добрым и, прежде всего, будь скромным. Согласен 👍», – написал Анатолий.
21-летний украинец Георгий Судаков, который вместе с Трубиным выступал за донецкий «Шахтер», решил потроллить Анатолия в комментариях к его публикации:
«Ракетку только для фото берешь в руки?», – пошутил Георгий.
Трубин с ответом не медлил: «Конечно».
ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил
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