22-летний украинский голкипер португальского клуба «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец поиграл в теннис и процитировал легендарную американку Серену Уильямс:

«Как сказала Серена Уильямс: Убедись, что ты очень мужествен: будь сильным, будь невероятно добрым и, прежде всего, будь скромным. Согласен 👍», – написал Анатолий.

21-летний украинец Георгий Судаков, который вместе с Трубиным выступал за донецкий «Шахтер», решил потроллить Анатолия в комментариях к его публикации:

«Ракетку только для фото берешь в руки?», – пошутил Георгий.

Трубин с ответом не медлил: «Конечно».

ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил