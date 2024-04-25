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  4. ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил
Португалия
25 апреля 2024, 06:16 |
263
0

ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил

Анатолий опубликовал новый пост в своем Instagram

25 апреля 2024, 06:16 |
263
0
ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил
Instagram. Анатолий Трубин

22-летний украинский голкипер португальского клуба «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец поиграл в теннис и процитировал легендарную американку Серену Уильямс:

«Как сказала Серена Уильямс: Убедись, что ты очень мужествен: будь сильным, будь невероятно добрым и, прежде всего, будь скромным. Согласен 👍», – написал Анатолий.

21-летний украинец Георгий Судаков, который вместе с Трубиным выступал за донецкий «Шахтер», решил потроллить Анатолия в комментариях к его публикации:

«Ракетку только для фото берешь в руки?», – пошутил Георгий.

Трубин с ответом не медлил: «Конечно».

ФОТО. Трубин поиграл в теннис и процитировал Серену. Судаков потроллил

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фото Анатолий Трубин Георгий Судаков Серена Уильямс lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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