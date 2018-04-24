Штутгарт. Свитолина сыграет с Вондроусовой

Чувак,пожалуйста перестань нести уже бред!)Лидер команды был Коутиньо,которого и подписала Барса,...

игроки Ливерпуля напоминают шершней

Вимкни свої вподобання і увімкни аналітику та логіку ... Салах вивів збірну на ЧС - раз , Салах г...

це півфінал ЛЧ!? таке враження шо Рома на область грає)

пятый!!! 5:0!!! вот это жееееесть!

Ливер за бест, итальяшки чао чао

Ну всё ребята,это финалисты 99%

хоть бы они еще и Реал чпокнули!!! блин, как же я хочу чтобы Ливерпуль взял эту ЛЧ!!!

ох и накидает Саллах сб. россии на ЧМ в груповом этапе, я в предкушении))))))))

Смешно с фуефа, Барса слилась и получили очень конкурентний полуфинал