Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Штутгарт. Свитолина сыграет с Вондроусовой

Чешская теннисистка одолела немку Юлию Гергес и вышла во второй круг, где сыграет с украинкой

  • 24.04.2018 21:20
  • 1087 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Юлия Гергес
© Getty Images. Юлия Гергес
Немецкая теннисистка Юлия Гергес завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории Premier в Штутгарте. В стартовом матче 11-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Маркете Вондроусовой (Q). Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. На счету чешки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Гергес выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сумела ни разу взять чужую подачу.
 
Штутгарт. Первый круг
Юлия Гергес (Германия) – Маркета Вондрусова (Чехия) – 2:6, 2:6
 
За выход в четвертьфинал Вондроусова, занимающая 73-ю строчку в мировом рейтинге, поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под третьим номером.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.04.2018 21:33
    0
    Повезло Елі, Гергес для неї як Квітова - незручний суперник. Але і чешка не подарунок
    Ссылка
    nm1607
      nm1607, 24.04.2018 22:27
    0
    Справа в тому, що Еліні часто є легше налаштуватися на сильного суперника. ніж на слабкого. І ще Еліна ще не пристосувалася до корту. Але різниця у класі мала би бути відчутною. Так що надіємося і чекаємо повторення 1/4 АО. Але тепер вже буду вболівати за Марту.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.