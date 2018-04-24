Штутгарт. Свитолина сыграет с Вондроусовой

Немецкая теннисистка Юлия Гергес завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории Premier в Штутгарте. В стартовом матче 11-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Маркете Вондроусовой (Q). Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. На счету чешки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Гергес выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сумела ни разу взять чужую подачу.
Штутгарт. Первый круг
Юлия Гергес (Германия) – Маркета Вондрусова (Чехия) – 2:6, 2:6
За выход в четвертьфинал Вондроусова, занимающая 73-ю строчку в мировом рейтинге, поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под третьим номером.
Источник — Sport.ua
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