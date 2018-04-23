Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Fed Cup. Сборная Украины опустилась на 20-е место в рейтинге наций

Украинская команда теряет позиции после поражения от Канады

  • 23.04.2018 20:39
  • 478 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Tennis Canada
© Tennis Canada

«Сине-желтые» заняли двадцатое место в обновленном рейтинге наций в Кубке Федерации.

В прошедшие выходные наши теннисистки потерпели поражение со счетом 2:3 в плей-офф Второй Мировой группы от сборной Канады. Следующий сезон украинская сборная начнет на зональном этапе соревнований.

Напомним, в 2016 году украинки пробились во Вторую Мировую группу благодаря победе в плей-офф над командой Аргентины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.