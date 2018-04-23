Fed Cup. Сборная Украины опустилась на 20-е место в рейтинге наций

«Сине-желтые» заняли двадцатое место в обновленном рейтинге наций в Кубке Федерации.
В прошедшие выходные наши теннисистки потерпели поражение со счетом 2:3 в плей-офф Второй Мировой группы от сборной Канады. Следующий сезон украинская сборная начнет на зональном этапе соревнований.
Напомним, в 2016 году украинки пробились во Вторую Мировую группу благодаря победе в плей-офф над командой Аргентины.
Источник — Большой теннис Украины
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