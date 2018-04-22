Fed Cup. Канада – Украина. Прогноз и анонс второго игрового дня

Сегодня, 22 апреля, продолжится матчевая встреча Канада-Украина в рамках плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису. После первого игрового дня счет 1:1, поэтому обе команды сохраняют неплохие шансы на общую победу.

Составы команд

Канада: Эжени Бушар (№116 WTA), Франсуаза Абанда (№127 WTA), Бьянка Андрееску (№200 WTA), Габриэла Дабровски (№10 парного рейтинга WTA).

Украина: Леся Цуренко (№40 WTA), Катерина Бондаренко (№78 WTA) и Ольга Савчук (№50 парного рейтинга WTA).

Напомним, вчера первые номера обеих сборных Леся Цуренко и Эжени Бушар добыли победы в своих матчах: украинка в непростом поединке в прямом и переносном смысле сломила Бьянку Андрееску (канадку в третьем сете скрутила судорога, из-за которой она не смогла продолжить матч), а Эжени Бушар без особых проблем разобралась с Катериной Бондаренко, во многом благодаря отсутствию стабильной подачи у украинки.



Fed Cup. Эжени Бушар

Второй игровой день начнется поединком Цуренко – Бушар. Начало матча в 19:00 по Киеву. Вслед за ними сыграют, скорее всего, Катерина Бондаренко и Бьянка Андрееску (если канадка сможет выйти на корт после вчерашнего повреждения). Напомним, что 17-летняя теннисистка наигрывалась на парную встречу, но перед самым началом матча заменила Франсуазу Абанду.

Если взять во внимание неуверенную игру наших теннисисток вчера, то перспективы перед вторым игровым днем не совсем радужные. Не будем все списывать на игру в гостях, но есть надежда, что сегодня мы увидим немного другой теннис от наших соотечественниц. Тем более, что Бушар вчера временами показывала отличную игру, особенно на своей подаче. Обыграть ее Лесе будет непросто, а в матче Бондаренко прогнозировать что-то пока бессмысленно, ведь против нее может сыграть и Абанда. В любом случае, будем ждать вердикта канадских врачей, нашим соперницам в этом плане не позавидуешь.

Добавим, что если 2 одиночных поединка не определят победителя матчевого противостояния, на корты Монреаля выйду пары. Пока от Украины заявлены Катерина Бондаренко и Ольга Савчук, от Канады – Габриэла Дабровски и Бьянка Андрееску. Как оно будет к вечеру – узнаем чуть позже. Есть подозрение, что поединок с Канадой преподнесет нам еще не один сюрприз.

Расписание матчей воскресенья:

19:00 – Бушар – Цуренко

20:30* – Андрееску – Бондаренко

22:00* – Андрееску/Дабровски – Бондаренко/Савчук

*время и составы участниц могут быть изменены

Матч Канада - Украина будет показан в прямом эфире. Транслятором выступит телеканал XSPORT.