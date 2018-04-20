Fed Cup. Канада – Украина. Прогноз и анонс первого игрового дня

В субботу, 21 апреля, в Канаде стартует матчевая встреча плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины. Поединки пройдут на закрытых хардовых кортах Национального Теннисного Центра в Монреале.



Составы команд

Канада: Эжени Бушар (№116 WTA), Франсуаза Абанда (№127 WTA), Бьянка Андрееску (№200 WTA), Габриэла Дабровски (№10 парного рейтинга WTA).

Украина: Леся Цуренко (№40 WTA), Катерина Бондаренко (№78 WTA) и Ольга Савчук (№50 парного рейтинга WTA).



В первый игровой день на корты Монреаля выйдут Франсуаза Абанда - Леся Цуренко, вслед за ними сыграют Эжени Бушар - Катерина Бондаренко. Начало первого матча запланировано на 20:00 по Киеву, второй поединок состоится сразу после первого.

В воскресенье на корты выйдут Эжени Бушар - Леся Цуренко, Франсуаза Абанда - Катерина Бондаренко и парный матч Андрееску/Дабровски - Бондаренко/Савчук.

Отметим возвращение в состав сборной Канады Эжени Бушар, которая не выступала за сборную с 2015 года. Финалистка Уимблдона-2014 в текущем сезоне звезд с неба не хватает (статистика матчей 4:9), но все равно остается опасной соперницей. Габриэла Дабровски – одна из лучших парниц мира, в 2017 году она выиграла Ролан Гаррос в миксте (с индийцем Роханом Бопанной). 21-летняя Франсуаза Абанда и 17-летняя Бьянка Андрееску – будущие звезды сборной Канады, именно они в прошлом году переиграли Казахстан в матче за выход во Вторую Мировую группу.



Tennis Canada. Эжени Бушар



В предыдущем поединке Кубка Федерации Канада проиграла 1-3 на выезде команде Румынии. Украина, в свою очередь в экспериментальном составе едва не сотворила чудо в Австралии (2:3).



Это вторая встреча украинок с канадками в рамках Fed Cup. В 2013 году наши девушки принимали североамериканок в Киеве также в матче плей-офф Второй Мировой группы (на грунте в зале) и уступили со счетом 2-3.



В отличие от предыдущего матча с австралийками на ужасном травяном корте Канберры, покрытие в Монреале полностью удовлетворила главного тренера женской сборной Михаила Филиму:



«Все нормально, мне нравится, как девочки привыкают к покрытию. Освещение, да, специфическое, в том числе на подбросе. Но у нас еще есть время привыкнуть. Есть некоторые неточности по корту, какие-то неправильные отскоки, но все в равных условиях. И само покрытие, и мячи, и температура в зале - все в порядке», – сообщил Филима.



Добавим также, что первый номер нашей команды Леся Цуренко уже полностью восстановилась от небольшого повреждения, полученного на кортах Монтеррея и готова играть в полную силу. В последнее время она даже провела несколько поединков в парном разряде, готовясь к матчам Fed Cup.



ФТУ. Леся Цуренко

Прогноз: 3:1 в пользу Украины

Даже без Элины Свитолиной украинки сильнее своих соперниц. Но свой класс еще нужно подтвердить, тем более играя на чужой территории. Залогом успеха будет правильный психологический настрой Цуренко и Бондаренко, которые иногда не справляются с нервами на корте.



Матч Канада - Украина будет показан в прямом эфире. Транслятором выступит телеканал XSPORT.



Расписание трансляций

21 апреля - суббота - начало в 20:00 по Киеву

22 апреля - воскресенье - начало в 19:00 по Киеву.

Турнирная сетка Мировой группы Кубка Федерации