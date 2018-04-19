Возняцки может бойкотировать турнир в Майами

Во время матча против Моники Пуиг на турнире WTA в Майами Каролин Возняцки получала угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. Из-за этого вторая ракетка мира может бойкотировать турнир в Майами в следующем сезоне:

«Я ужасно спала на протяжении четырёх или пяти дней после случившегося. Мне было не по себе, я чувствовала себя очень плохо. У меня болел живот.

Дэвид был рядом со мной и говорил, что такого просто не должно быть. Впечатления, которые я получила в Майами были ужасными, и надеюсь, что больше со мной такого никогда не будет

Я старалась всё забыть, но считаю, что было важно рассказать о произошедшем, потому что это не есть хорошо. Решение приехать в Майами ещё раз или нет, я буду принимать в следующем году, основываясь на своих ощущениях», - заявила датчанка.