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Возняцки может бойкотировать турнир в Майами

Каролин Возняцки получала угрозы в адрес своей семьи на турнире в Майами

  • 19.04.2018 14:29
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

Во время матча против Моники Пуиг на турнире WTA в Майами Каролин Возняцки получала угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. Из-за этого вторая ракетка мира может бойкотировать турнир в Майами в следующем сезоне:

«Я ужасно спала на протяжении четырёх или пяти дней после случившегося. Мне было не по себе, я чувствовала себя очень плохо. У меня болел живот.

Дэвид был рядом со мной и говорил, что такого просто не должно быть. Впечатления, которые я получила в Майами были ужасными, и надеюсь, что больше со мной такого никогда не будет

Я старалась всё забыть, но считаю, что было важно рассказать о произошедшем, потому что это не есть хорошо. Решение приехать в Майами ещё раз или нет, я буду принимать в следующем году, основываясь на своих ощущениях», - заявила датчанка.

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Источник — Daily Mail

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