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  4. Экс-первая ракетка мира сравнила возвращение в тур с ездой на велосипеде
WTA
11 апреля 2024, 15:49 |
275
0

Экс-первая ракетка мира сравнила возвращение в тур с ездой на велосипеде

Каролин Возняцки хочет замахнуться на завоевание олимпийской медали в Париже

11 апреля 2024, 15:49 |
275
0
Экс-первая ракетка мира сравнила возвращение в тур с ездой на велосипеде
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Датская теннисистка Каролина Возняцки (WTA 126), поднимавшаяся на вершину мирового женского рейтинга WTA в 2010-2012 и 2018-м годах, а также побеждавшая на одном турнире «Большого шлема», сравнила возращение в тур с ездой на велосипеде.

«Теннисный тур — это как езда на велосипеде. Ты забываешь некоторые вещи, но через пару недель всё вспоминается», — сказала теннисистка на пресс-конференции журналистам после поражения от украинки Ангелины Калининой (WTA 33) в матче 1/16 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) со счетом 2:6, 3:6.

Также Каролин добавила, что ее целью сейчас является не победа в турнире «Большого шлема», а завоевание олимпийской медали. «Большой шлем — это Большой шлем. Но я бы хотела завоевать олимпийскую медаль, потому что у меня её нет. Но Шлем был бы очень особенным. Я не хочу быть привередливой», — отметила 33-летняя теннисистка.

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Источник Twitter
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