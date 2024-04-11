Экс-первая ракетка мира сравнила возвращение в тур с ездой на велосипеде

Датская теннисистка Каролина Возняцки (WTA 126), поднимавшаяся на вершину мирового женского рейтинга WTA в 2010-2012 и 2018-м годах, а также побеждавшая на одном турнире «Большого шлема», сравнила возращение в тур с ездой на велосипеде.

«Теннисный тур — это как езда на велосипеде. Ты забываешь некоторые вещи, но через пару недель всё вспоминается», — сказала теннисистка на пресс-конференции журналистам после поражения от украинки Ангелины Калининой (WTA 33) в матче 1/16 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) со счетом 2:6, 3:6.

Также Каролин добавила, что ее целью сейчас является не победа в турнире «Большого шлема», а завоевание олимпийской медали. «Большой шлем — это Большой шлем. Но я бы хотела завоевать олимпийскую медаль, потому что у меня её нет. Но Шлем был бы очень особенным. Я не хочу быть привередливой», — отметила 33-летняя теннисистка.