  4. Экс-звезда сборной Франции – о Забарном: «Луис Энрике этого не ожидал»
Франция
22 января 2026, 21:10 |
1

Экс-звезда сборной Франции – о Забарном: «Луис Энрике этого не ожидал»

Кристоф Дюгарри критикует украинского защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал пожилых новичков «ПСЖ» – вратаря Лукаса Шевалье и украинского защитника Илью Забарного.

«Они пригласили двух парней, чтобы они вписались в пазл «Пари Сен-Жермен». Но это не работает! Ничто уже нельзя вернуть назад. Но пока Луис Кампос и Луис Энрике разочарованы своими игроками, и они не ожидали, что они будут на таком уровне на этом этапе сезона. Я думаю, что они также надеялись, что дела пойдут немного лучше. На сегодняшний день, я думаю, Луис Кампос совершил ошибку.

Для сравнения, Шевалье показывает, что он не лучше Доннаруммы. Я думаю, что эта позиция стала слабее в «ПСЖ». Он не справляется с задачей. То же самое касается и того защитника (Забарного - прим.). В обороне у него все сложно. Его постоянно ловят забеганиями за спину, ему сложно играть один на один, он – не универсальный игрок. Когда он играет справа, видно, что и там дела идут не лучше», – сказал Дюгарри в эфире программы Rothen S'Enflamme.

Ранее французский журналист Флоран Готро заявил, что Забарный слишком часто попадает в переплет.

Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Люка Шевалье чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
ViAn
А як там справи у інших центрбеків ПСЖ? У Маркіньоса і Пачо? Чому їх Дюгаррі не критикуює? Вони лажають більше ніж Ілля. Суттєво більше.
