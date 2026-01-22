Букмекер стал партнером Ла Лиги в Латинской Америке
Соглашение ориентировано на бразильскую аудиторию
SportyBet объявила о партнерстве с Ла Лигой с целью привлечения бразильских болельщиков через эксклюзивные мероприятия и тематические активности, связанные с высшей футбольной лигой Испании.
Сотрудничество предусматривает проведение локальных и VIP-мероприятий, встреч для болельщиков, розыгрышей официальной продукции лиги, а также специальных акций для ставок, приуроченных к ключевым матчам сезона.
В Испании отметили, что Бразилия остается одним из самых значимых футбольных рынков, а сотрудничество со SportyBet направлено на создание инновационных форм взаимодействия с болельщиками и усиление их связи с испанским чемпионатом.
