Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. На Australian Open выросла популярность офшорных букмекеров
Азартные игры
22 января 2026, 14:04 |
56
0

На Australian Open выросла популярность офшорных букмекеров

Регуляторы фиксируют рост нелегальных бонусных предложений

22 января 2026, 14:04 |
56
0
На Australian Open выросла популярность офшорных букмекеров
ATP Tour

Теннис может стать шансом для Кюрасао доказать эффективность новой системы регулирования азартных игр.

Australian Open вновь показал, как офшорные операторы получают конкурентные преимущества над лицензированными компаниями.

Австралийское издание Financial Review выявило несколько нелицензированных сайтов, предлагающих игрокам бонусы за ставки на турнир. Один из них, по данным СМИ, предлагал до 100% бонусов на депозиты, несмотря на то что такие предложения запрещены в Австралии.

Как выяснилось, оператор принадлежит компании Dama NV, зарегистрированной на Кюрасао и уже давно включенной в австралийский список предупреждений регуляторов.

Ситуация вокруг Dama NV может стать важным тестом для нового регулятора Кюрасао CGA, который обещает усиленный контроль и строгий надзор за лицензиатами.

Легендарный боксер стал партнером компании в сфере цифровых игр

По теме:
Букмекер стал партнером Ла Лиги в Латинской Америке
Легендарный боксер стал партнером компании в сфере цифровых игр
В ирландском футболе запускают программу профилактики игровой зависимости
Australian Open азарт букмекеры ставки
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22 января 2026, 08:05 6
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21 января 2026, 23:01 0
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии

Стартовал чемпионат Европы по футзалу

Решение принято. Футболист сборной Украины покидает АПЛ
Футбол | 22.01.2026, 04:42
Решение принято. Футболист сборной Украины покидает АПЛ
Решение принято. Футболист сборной Украины покидает АПЛ
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21.01.2026, 17:11
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026
Теннис | 17.01.2026, 22:27
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 17
Другие виды
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем