На Australian Open выросла популярность офшорных букмекеров

Теннис может стать шансом для Кюрасао доказать эффективность новой системы регулирования азартных игр.

Australian Open вновь показал, как офшорные операторы получают конкурентные преимущества над лицензированными компаниями.

Австралийское издание Financial Review выявило несколько нелицензированных сайтов, предлагающих игрокам бонусы за ставки на турнир. Один из них, по данным СМИ, предлагал до 100% бонусов на депозиты, несмотря на то что такие предложения запрещены в Австралии.

Как выяснилось, оператор принадлежит компании Dama NV, зарегистрированной на Кюрасао и уже давно включенной в австралийский список предупреждений регуляторов.

Ситуация вокруг Dama NV может стать важным тестом для нового регулятора Кюрасао CGA, который обещает усиленный контроль и строгий надзор за лицензиатами.

Легендарный боксер стал партнером компании в сфере цифровых игр