УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА из-за действий россиян

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассказала о своей позиции в вопросе присутствия россиян в комитетах УЕФА и ФИФА.

По информации сайта Tribuna россия имеет представительство в четырех комитетах ФИФА, десяти комитетах УЕФА, в трех экспертных панелях. Часть из них – причастны к футбольной оккупации Крыма.

«Присутствие представителей Украины в комитетах УЕФА и ФИФА – это последовательное и взвешенное решение. Украина, как и другие члены этих организаций, должна иметь представительство в различных органах и комитетах в соответствии с уставом и пользуется этим правом в интересах развития украинского футбола.

Украина как государство представлена ​​в высших мировых институтах, в том числе, несмотря на членство там представителей государства-агрессора. Это позволяет противостоять врагу на дипломатическом уровне, поддерживать отношения с партнерами и убеждать нейтральные страны. Аналогичная ситуация и в футболе.

УАФ обращалась в УЕФА по поводу членства россиян в комитетах еще в 2023 году и получила формальный ответ.

В то же время, конечно, дискуссии между нашими делегированными членами на эту тему были – прежде всего, из-за личных моральных барьеров украинцев. Однако все понимали важность представительства УАФ в УЕФА и ФИФА. Как показала практика, избегать россиян и эффективно работать в комитетах нам удается.

Ни один наш представитель никоим образом не контактирует с их представителем. Это касается всех форматов взаимодействия: рукопожатий, рабочей и внерабочей коммуникации. Никаких контактов. Поскольку большинство работы проходит онлайн, это вполне реально.

Наше присутствие в комитетах, наоборот, позволяет лично общаться с представителями других стран и ассоциаций относительно войны в Украине, нарушений россиянами принципов УЕФА и ФИФА (интеграции клубов с аннексированных территорий), желания вернуться к официальным международным соревнованиям и по многим другим вопросам.

Именно личная коммуникация с представителями других стран является наиболее эффективной и действенной стратегией УАФ по противодействию россиянам на футбольном уровне за последние два года. Ведь письма и обращения УАФ в УЕФА и ФИФА на эти темы сейчас практически остаются без ответов. За 2024-2025 годы УАФ направила более 20 различных писем писем в УЕФА и ФИФА, некоторые из этих обращений были публичными. Ответ был получен только на одно обращение – от ФИФА.

Итак, именно коалиция европейских ассоциаций, с которыми мы общаемся и со многими из которых заключили меморандумы о сотрудничестве, является щитом, который сдерживает желание россиян и их открытых и скрытых соратников вернуться в футбол. Во многих других видах спорта им, к сожалению, это уже удалось.

На уровне УЕФА такие попытки также имели место и общественность о них знает. В частности, об этом были комментарии даже официальных лиц УЕФА самого высокого уровня. Однако консолидированное объединение большинства европейских ассоциаций и четкая оппозиция Украины сдержали эти попытки.

Что касается членства в комитетах, важно понимать, что представитель Украины не был избран в Исполнительный комитет УЕФА, а потому даже не имеет права голоса во время избрания членов и председателей комитетов. В то же время, есть пример эффективного председательства нашего представителя в комитете ФИФА, в частности, относительно недопуска соратников агрессора к высоким должностям.

Андрей Шевченко не допустил назначения своим заместителем в Комитете будущего футбола ФИФА представителя азиатской страны, имеющего тесные связи с российским футбольным союзом. Этот пример подчеркивает важность высокого представительства Украины в мировых и европейских футбольных институциях.

Подводя итог, мы понимаем, что членство россии в УЕФА и ФИФА, согласно уставам этих организаций, оставляет ей право на представительство в их органах, и даже больше: на получение средств солидарности и участие в программах финансирования. Исполнительный комитет УАФ публично и официально обращался в УЕФА по этому поводу, в частности, в контексте задержки выплат солидарности украинским клубам и выплаты их в полном объеме российским.

УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА, чтобы европейские коллеги знали о действиях россиян, избранных в органы УЕФА и ФИФА. О результатах обращения обязательно сообщим».