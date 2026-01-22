Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА из-за действий россиян
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 17:37 |
858
0

УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА из-за действий россиян

Известна позиция украинской ассоциации в вопросе о взаимодействии с агрессором

22 января 2026, 17:37 |
858
0
УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА из-за действий россиян
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассказала о своей позиции в вопросе присутствия россиян в комитетах УЕФА и ФИФА.

По информации сайта Tribuna россия имеет представительство в четырех комитетах ФИФА, десяти комитетах УЕФА, в трех экспертных панелях. Часть из них – причастны к футбольной оккупации Крыма.

«Присутствие представителей Украины в комитетах УЕФА и ФИФА – это последовательное и взвешенное решение. Украина, как и другие члены этих организаций, должна иметь представительство в различных органах и комитетах в соответствии с уставом и пользуется этим правом в интересах развития украинского футбола.

Украина как государство представлена ​​в высших мировых институтах, в том числе, несмотря на членство там представителей государства-агрессора. Это позволяет противостоять врагу на дипломатическом уровне, поддерживать отношения с партнерами и убеждать нейтральные страны. Аналогичная ситуация и в футболе.

УАФ обращалась в УЕФА по поводу членства россиян в комитетах еще в 2023 году и получила формальный ответ.

В то же время, конечно, дискуссии между нашими делегированными членами на эту тему были – прежде всего, из-за личных моральных барьеров украинцев. Однако все понимали важность представительства УАФ в УЕФА и ФИФА. Как показала практика, избегать россиян и эффективно работать в комитетах нам удается.

Ни один наш представитель никоим образом не контактирует с их представителем. Это касается всех форматов взаимодействия: рукопожатий, рабочей и внерабочей коммуникации. Никаких контактов. Поскольку большинство работы проходит онлайн, это вполне реально.

Наше присутствие в комитетах, наоборот, позволяет лично общаться с представителями других стран и ассоциаций относительно войны в Украине, нарушений россиянами принципов УЕФА и ФИФА (интеграции клубов с аннексированных территорий), желания вернуться к официальным международным соревнованиям и по многим другим вопросам.

Именно личная коммуникация с представителями других стран является наиболее эффективной и действенной стратегией УАФ по противодействию россиянам на футбольном уровне за последние два года. Ведь письма и обращения УАФ в УЕФА и ФИФА на эти темы сейчас практически остаются без ответов. За 2024-2025 годы УАФ направила более 20 различных писем писем в УЕФА и ФИФА, некоторые из этих обращений были публичными. Ответ был получен только на одно обращение – от ФИФА.

Итак, именно коалиция европейских ассоциаций, с которыми мы общаемся и со многими из которых заключили меморандумы о сотрудничестве, является щитом, который сдерживает желание россиян и их открытых и скрытых соратников вернуться в футбол. Во многих других видах спорта им, к сожалению, это уже удалось.

На уровне УЕФА такие попытки также имели место и общественность о них знает. В частности, об этом были комментарии даже официальных лиц УЕФА самого высокого уровня. Однако консолидированное объединение большинства европейских ассоциаций и четкая оппозиция Украины сдержали эти попытки.

Что касается членства в комитетах, важно понимать, что представитель Украины не был избран в Исполнительный комитет УЕФА, а потому даже не имеет права голоса во время избрания членов и председателей комитетов. В то же время, есть пример эффективного председательства нашего представителя в комитете ФИФА, в частности, относительно недопуска соратников агрессора к высоким должностям.

Андрей Шевченко не допустил назначения своим заместителем в Комитете будущего футбола ФИФА представителя азиатской страны, имеющего тесные связи с российским футбольным союзом. Этот пример подчеркивает важность высокого представительства Украины в мировых и европейских футбольных институциях.

Подводя итог, мы понимаем, что членство россии в УЕФА и ФИФА, согласно уставам этих организаций, оставляет ей право на представительство в их органах, и даже больше: на получение средств солидарности и участие в программах финансирования. Исполнительный комитет УАФ публично и официально обращался в УЕФА по этому поводу, в частности, в контексте задержки выплат солидарности украинским клубам и выплаты их в полном объеме российским.

УАФ направит новое обращение в УЕФА и ФИФА, чтобы европейские коллеги знали о действиях россиян, избранных в органы УЕФА и ФИФА. О результатах обращения обязательно сообщим».

По теме:
На войне погиб 31-летний борец из Николаева
«Мы будем счастливы». Известно, когда сборную россии допустят к турнирам
Шевченко обратился к игрокам сборной Украины перед стартом на Евро-2026
Украинская ассоциация футбола УЕФА ФИФА Андрей Шевченко российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22 января 2026, 07:48 8
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока

Француз не видит в команде Беллингема

Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21 января 2026, 23:01 0
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии

Стартовал чемпионат Европы по футзалу

Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Футбол | 22.01.2026, 11:11
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Футбол | 22.01.2026, 15:40
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем