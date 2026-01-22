Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подарок Григорчуку. Кобин готов отпустить звезду Ингульца в Черноморец
Украина. Первая лига
22 января 2026, 11:13 |
Виталий Фарасеенко может сменить клубную прописку, перебравшись к «морякам»

ФК Ингулец

Главный тренер Ингульца Василий Кобин подтвердил в интересах одесского Черноморца к украинскому вингеру Виталию Фарасеенко. Специалист заявил, что клуб готов к продаже футболиста.

– Что можете сказать о судьбе Виталия Фарасеенко, которым интересуется Черноморец?

– Пока это все на уровне слухов. Были контакты между клубами, но пока до конкретики не доходило. Есть некоторые финансовые моменты, которые нужно согласовать. Мы ждем и готовы рассматривать любые предложения. Если Черноморец будет готов купить нашего игрока – мы готовы к переговорам.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Виталий Фарасеенко Черноморец Одесса Ингулец трансферы Первая лига Украины Роман Григорчук Василий Кобин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
