  4. Ванат получил признание от Ла Лиги. Его выдвинули на награду
Испания
Ванат получил признание от Ла Лиги. Его выдвинули на награду

Владислав номинирован на звание лучшего игрока января в чемпионате Испании

Ванат получил признание от Ла Лиги. Его выдвинули на награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.

Кроме него, на награду претендуют защитник «Сельты» Маркос Алонсо, вингер «Реал Сосьедада» Гонсалу Гедеш, а также форварды Ведат Мурики и Александр Серлот, которые выступают соответственно за «Мальорку» и мадридский «Атлетико».

В январе 2026 года Владислав Ванат провел 3 матча в Ла Лиге, отличившись 4 забитыми мячами. 3 из 4 голов украинца были забиты с пенальти.

Ранее Владислав Ванат попал в интересный аналитический рейтинг.

Владислав Ванат Ведат Мурики Гонсалу Гедеш Маркос Алонсо Александер Серлот Мальорка Реал Сосьедад Жирона Сельта Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок
Дмитрий Вус Источник: LaLiga
Комментарии 2
New Zealander
New Zealander
