Ванат получил признание от Ла Лиги. Его выдвинули на награду
Владислав номинирован на звание лучшего игрока января в чемпионате Испании
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.
Кроме него, на награду претендуют защитник «Сельты» Маркос Алонсо, вингер «Реал Сосьедада» Гонсалу Гедеш, а также форварды Ведат Мурики и Александр Серлот, которые выступают соответственно за «Мальорку» и мадридский «Атлетико».
В январе 2026 года Владислав Ванат провел 3 матча в Ла Лиге, отличившись 4 забитыми мячами. 3 из 4 голов украинца были забиты с пенальти.
Ранее Владислав Ванат попал в интересный аналитический рейтинг.
👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de enero en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) January 21, 2026
🌟 @MuriqiVedat
🌟 Vanat
🌟 Gonçalo Guedes
🌟 Marcos Alonso
🌟 Sørloth#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
