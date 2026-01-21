Ванат получил признание от Ла Лиги. Его выдвинули на награду

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.

Кроме него, на награду претендуют защитник «Сельты» Маркос Алонсо, вингер «Реал Сосьедада» Гонсалу Гедеш, а также форварды Ведат Мурики и Александр Серлот, которые выступают соответственно за «Мальорку» и мадридский «Атлетико».

В январе 2026 года Владислав Ванат провел 3 матча в Ла Лиге, отличившись 4 забитыми мячами. 3 из 4 голов украинца были забиты с пенальти.

Ранее Владислав Ванат попал в интересный аналитический рейтинг.