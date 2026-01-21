Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал. Один летний новичок АПЛ оформил больше
Англия
21 января 2026, 13:14 | Обновлено 21 января 2026, 13:15
154
0

Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал. Один летний новичок АПЛ оформил больше

Шведский нападающий также сравнялся с лучшим бомбардиром «канониров» в текущем сезоне

21 января 2026, 13:14 | Обновлено 21 января 2026, 13:15
154
0
Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал. Один летний новичок АПЛ оформил больше
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Виктор Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в победном выездном матче 7-го тура Лиги чемпионов против Интера.

9 голов Дьекереша – это второй результат среди всех пожилых новичков АПЛ. Только Уго Экитике из Ливерпуля больше (10).

Также шведский нападающий догнал лучшего бомбардира «канониров» в сезоне, Габриэла Мартинелли (по 9).

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 9 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Букайо Сако (Англия)
  • 5 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 5 – Микель Мерино (Испания)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Мартин Субименди (Испания)
  • 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 3 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 3 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
По теме:
Артета идет на 3-е место в истории ЛЧ по среднему количеству очков за матч
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Артета раскрыл секрет успеха Арсенала на Сан-Сиро
статистика Арсенал Лондон Виктор Дьекереш Уго Экитике Габриэл Мартинелли Леандро Троссард Букайо Сака
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20 января 2026, 19:07 0
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги

В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль

Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Другие виды | 20 января 2026, 13:35 15
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами

Впереди осталась треть соревнований

Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Теннис | 21.01.2026, 04:36
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 10:24
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 20
Теннис
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
19.01.2026, 21:28
Футбол
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем