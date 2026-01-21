Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал. Один летний новичок АПЛ оформил больше
Шведский нападающий также сравнялся с лучшим бомбардиром «канониров» в текущем сезоне
Виктор Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в победном выездном матче 7-го тура Лиги чемпионов против Интера.
9 голов Дьекереша – это второй результат среди всех пожилых новичков АПЛ. Только Уго Экитике из Ливерпуля больше (10).
Также шведский нападающий догнал лучшего бомбардира «канониров» в сезоне, Габриэла Мартинелли (по 9).
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 9 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Букайо Сако (Англия)
- 5 – Эберечи Эзе (Англия)
- 5 – Микель Мерино (Испания)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Мартин Субименди (Испания)
- 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 3 – Нони Мадуэке (Англия)
- 3 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
Out of all Premier League summer signings, only Hugo Ekitike (10) has scored more goals than Viktor Gyokeres (9) across all competitions this season 🎭 pic.twitter.com/yw79JGahWo— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 20, 2026
