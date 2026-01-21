Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал. Один летний новичок АПЛ оформил больше

Виктор Дьекереш забил 9-й гол за Арсенал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в победном выездном матче 7-го тура Лиги чемпионов против Интера.

9 голов Дьекереша – это второй результат среди всех пожилых новичков АПЛ. Только Уго Экитике из Ливерпуля больше (10).

Также шведский нападающий догнал лучшего бомбардира «канониров» в сезоне, Габриэла Мартинелли (по 9).

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)

9 – Виктор Дьекереш (Швеция)

7 – Леандро Троссар (Бельгия)

7 – Букайо Сако (Англия)

5 – Эберечи Эзе (Англия)

5 – Микель Мерино (Испания)

4 – Габриэл (Бразилия)

4 – Деклан Райс (Англия)

4 – Мартин Субименди (Испания)

3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)

3 – Нони Мадуэке (Англия)

3 – Габриэл Жезус (Бразилия)

1 – Риккардо Калафиори (Италия)

1 – Итан Нванери (Англия)

1 – Мартин Эдегор (Норвегия)

1 – Бен Уайт (Англия)