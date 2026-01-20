Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – Байер. Яремчук – на замене. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
20 января 2026, 22:17 | Обновлено 20 января 2026, 22:19
Представители Греции и Германии сошлись в матче седьмого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

Греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер» из Леверкузена встретились на стадионе «Stadio Georgios Karaiskakis» в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром поединка был назначен представитель Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных «Олимпиакоса». Место на острие атаки занял иранский нападающий Мехди Тареми.

После шести сыгранных туров подопечные Хосе Луиса Мендилибара разместились на 31-й позиции, в активе команды пять очков. «Байер» набрал девять баллов и занимает 20-е место в турнирной таблице.

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Олимпиакос (Греция) Байер (Германия) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

