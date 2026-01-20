Олимпиакос – Байер. Яремчук – на замене. Видео голов и обзор (обновляется)

Греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер» из Леверкузена встретились на стадионе «Stadio Georgios Karaiskakis» в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром поединка был назначен представитель Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных «Олимпиакоса». Место на острие атаки занял иранский нападающий Мехди Тареми.

После шести сыгранных туров подопечные Хосе Луиса Мендилибара разместились на 31-й позиции, в активе команды пять очков. «Байер» набрал девять баллов и занимает 20-е место в турнирной таблице.

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия) – 0:0 (обновляется)

Видео голов: