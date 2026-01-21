Владимир МУЛИК: «Получилась неплохая игра»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Орхуса»
Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Орхуса» (2:4).
– Владимир, как прокомментируешь спарринг?
– Тяжелый соперник. На самом деле получилась неплохая игра: мы много работали, готовились к этому матчу, наработали немало моментов. Не все удалось, но мы постепенно прогрессируем. Думаю, в следующих спаррингах будем играть все лучше и лучше.
– Такую игру вы и ожидали или были какие-то сюрпризы?
– Да, мы готовились и детально разбирали игру соперника: просматривали их матчи, проводили теоретические занятия, отрабатывали моменты на тренировках. Поэтому знали соперника и были готовы. В целом считаю, что счет где-то соответствует игре. Команда соперника имела много моментов, в принципе как и мы.
– Треть сборов позади. Как чувствуете себя физически?
– Физическое состояние команды значительно лучше, чем в начале сборов. Однако нам еще нужно много работать и совершенствоваться. Мы пока не готовы на сто процентов.
– Ты заработал пенальти. Вспомни, как это было.
– Пошла передача на фланг, я пытался прострелить. Мяч отскочил от защитника, после чего я опередил вратаря, который сфолил на мне. В итоге мы заработали пенальти.
