Владимир МУЛИК: «Получилась неплохая игра»

Нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Орхуса» (2:4).

– Владимир, как прокомментируешь спарринг?

– Тяжелый соперник. На самом деле получилась неплохая игра: мы много работали, готовились к этому матчу, наработали немало моментов. Не все удалось, но мы постепенно прогрессируем. Думаю, в следующих спаррингах будем играть все лучше и лучше.

– Такую игру вы и ожидали или были какие-то сюрпризы?

– Да, мы готовились и детально разбирали игру соперника: просматривали их матчи, проводили теоретические занятия, отрабатывали моменты на тренировках. Поэтому знали соперника и были готовы. В целом считаю, что счет где-то соответствует игре. Команда соперника имела много моментов, в принципе как и мы.

– Треть сборов позади. Как чувствуете себя физически?

– Физическое состояние команды значительно лучше, чем в начале сборов. Однако нам еще нужно много работать и совершенствоваться. Мы пока не готовы на сто процентов.

– Ты заработал пенальти. Вспомни, как это было.

– Пошла передача на фланг, я пытался прострелить. Мяч отскочил от защитника, после чего я опередил вратаря, который сфолил на мне. В итоге мы заработали пенальти.