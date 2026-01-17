Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
Защитник сборной Украины сыграл седьмой поединок в сезоне в Чемпионшипе
В субботу, 17 января, состоялись матчи 27-го тура английского Чемпионшипа – в одном из поединков сыграл защитник сборной Украины Максим Таловеров.
«Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» не сумели определить сильнейшего, 25-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч.
В нынешнем сезоне в активе Макси семь игр в чемпионате.
Лидер турнирной таблицы «Ковентри» не без проблем переиграл «Лестер» и продолжает удерживать первую позицию.
«Ипсвич» уверенно разобрался с «Блекберном» и продолжает замыкать тройку сильнейших.
Чемпионшип, 27-й тур. 17 января
Уотфорд – Миллуолл – 0:2
Голы: Азиз, 69, Коберн, 81
Ипсвич – Блэкберн – 3:0
Голы: Кашин, 3 (автогол), Тейлор, 12, Смодикс, 88
Ковентри – Лестер – 2:1
Голы: Симмс, 47, Райт, 85 – Джеймс, 10
Оксфорд Юнайтед – Бристоль Сити – 0:0
Престон – Дерби – 0:1
Гол: Агьеманг, 82
Рэксхем – Норвич – 1:2
Голы: Смит, 24 – Бен Слиман, 9, Макама, 58
Саутгемптон – Халл Сити – 1:2
Голы: Стюарт, 71 – Джозеф, 20, Хьюз, 34
Сток Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 0:0
Чарльтон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
Гол: Кери, 46
Шеффилд Уэнсдей – Портсмут – 0:1
Гол: Сегечич, 65
Турнирная таблица Чемпионшипа:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|27
|16
|7
|4
|59 - 30
|20.01.26 21:45 Ковентри Сити - Миллуолл17.01.26 Ковентри Сити 2:1 Лестер04.01.26 Бирмингем 3:2 Ковентри Сити01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси
|55
|2
|Мидлсбро
|27
|14
|7
|6
|40 - 28
|21.01.26 22:00 Сток Сити - Мидлсбро16.01.26 Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро04.01.26 Мидлсбро 4:0 Саутгемптон01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн
|49
|3
|Ипсвич Таун
|26
|13
|8
|5
|45 - 24
|20.01.26 21:45 Ипсвич Таун - Бристоль Сити17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей
|47
|4
|Миллуолл
|27
|13
|7
|7
|31 - 33
|20.01.26 21:45 Ковентри Сити - Миллуолл17.01.26 Уотфорд 0:2 Миллуолл04.01.26 Миллуолл 2:1 Суонси01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун
|46
|5
|Халл Сити
|26
|13
|5
|8
|42 - 39
|20.01.26 21:45 Престон Норт Энд - Халл Сити17.01.26 Саутгемптон 1:2 Халл Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич
|44
|6
|Престон Норт Энд
|27
|11
|10
|6
|36 - 26
|20.01.26 21:45 Престон Норт Энд - Халл Сити17.01.26 Престон Норт Энд 0:1 Дерби Каунти04.01.26 Бристоль Сити 0:2 Престон Норт Энд01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд
|43
|7
|Сток Сити
|27
|12
|5
|10
|32 - 23
|21.01.26 22:00 Сток Сити - Мидлсбро17.01.26 Сток Сити 0:0 КПР04.01.26 Норвич 0:2 Сток Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд
|41
|8
|Уотфорд
|26
|11
|8
|7
|37 - 31
|21.01.26 21:45 Уотфорд - Портсмут17.01.26 Уотфорд 0:2 Миллуолл01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити
|41
|9
|Бристоль Сити
|27
|11
|7
|9
|38 - 29
|20.01.26 21:45 Ипсвич Таун - Бристоль Сити17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити04.01.26 Бристоль Сити 0:2 Престон Норт Энд01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити
|40
|10
|Рексхэм
|27
|10
|10
|7
|39 - 34
|20.01.26 22:00 Рексхэм - Лестер17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич04.01.26 Дерби Каунти 1:2 Рексхэм01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед
|40
|11
|КПР
|27
|11
|6
|10
|38 - 39
|20.01.26 21:45 Оксфорд Юнайтед - КПР17.01.26 Сток Сити 0:0 КПР04.01.26 КПР 3:0 Шеффилд Уэнсдей01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Портсмут 1:1 КПР
|39
|12
|Дерби Каунти
|27
|10
|8
|9
|36 - 35
|20.01.26 21:45 Чарльтон - Дерби Каунти17.01.26 Престон Норт Энд 0:1 Дерби Каунти04.01.26 Дерби Каунти 1:2 Рексхэм01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти
|38
|13
|Лестер
|27
|10
|7
|10
|38 - 40
|20.01.26 22:00 Рексхэм - Лестер17.01.26 Ковентри Сити 2:1 Лестер05.01.26 Лестер 2:1 Вест Бромвич01.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Лестер29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд
|37
|14
|Бирмингем
|26
|9
|7
|10
|35 - 36
|17.01.26 19:30 Суонси - Бирмингем04.01.26 Бирмингем 3:2 Ковентри Сити01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем
|34
|15
|Саутгемптон
|27
|8
|9
|10
|39 - 40
|21.01.26 21:45 Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед17.01.26 Саутгемптон 1:2 Халл Сити04.01.26 Мидлсбро 4:0 Саутгемптон01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон
|33
|16
|Шеффилд Юнайтед
|26
|10
|2
|14
|36 - 39
|21.01.26 21:45 Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед17.01.26 Чарльтон 1:0 Шеффилд Юнайтед01.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Лестер29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем
|32
|17
|Суонси
|26
|9
|5
|12
|27 - 33
|17.01.26 19:30 Суонси - Бирмингем04.01.26 Миллуолл 2:1 Суонси01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм
|32
|18
|Чарльтон
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|20.01.26 21:45 Чарльтон - Дерби Каунти17.01.26 Чарльтон 1:0 Шеффилд Юнайтед04.01.26 Блэкберн 2:2 Чарльтон01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон
|32
|19
|Вест Бромвич
|27
|9
|4
|14
|31 - 38
|20.01.26 21:45 Вест Бромвич - Норвич16.01.26 Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро05.01.26 Лестер 2:1 Вест Бромвич01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити
|31
|20
|Блэкберн
|26
|7
|7
|12
|24 - 33
|20.01.26 21:45 Суонси - Блэкберн17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн04.01.26 Блэкберн 2:2 Чарльтон01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн
|28
|21
|Портсмут
|25
|7
|7
|11
|22 - 35
|21.01.26 21:45 Уотфорд - Портсмут17.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Портсмут01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут
|28
|22
|Норвич
|27
|7
|6
|14
|30 - 40
|20.01.26 21:45 Вест Бромвич - Норвич17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич04.01.26 Норвич 0:2 Сток Сити01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон
|27
|23
|Оксфорд Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|25 - 35
|20.01.26 21:45 Оксфорд Юнайтед - КПР17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед
|23
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|1
|8
|17
|18 - 52
|20.01.26 21:45 Шеффилд Уэнсдей - Бирмингем17.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Портсмут04.01.26 КПР 3:0 Шеффилд Уэнсдей01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити
|-7
