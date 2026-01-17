Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
Чемпионшип Англия
Рексхэм
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 2
Норвич
Англия
Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч

Защитник сборной Украины сыграл седьмой поединок в сезоне в Чемпионшипе

Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 17 января, состоялись матчи 27-го тура английского Чемпионшипа – в одном из поединков сыграл защитник сборной Украины Максим Таловеров.

«Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» не сумели определить сильнейшего, 25-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч.

В нынешнем сезоне в активе Макси семь игр в чемпионате.

Лидер турнирной таблицы «Ковентри» не без проблем переиграл «Лестер» и продолжает удерживать первую позицию.

«Ипсвич» уверенно разобрался с «Блекберном» и продолжает замыкать тройку сильнейших.

Чемпионшип, 27-й тур. 17 января

Уотфорд – Миллуолл – 0:2
Голы: Азиз, 69, Коберн, 81

Ипсвич – Блэкберн – 3:0
Голы: Кашин, 3 (автогол), Тейлор, 12, Смодикс, 88

Ковентри – Лестер – 2:1
Голы: Симмс, 47, Райт, 85 – Джеймс, 10

Оксфорд Юнайтед – Бристоль Сити – 0:0

Престон – Дерби – 0:1
Гол: Агьеманг, 82

Рэксхем – Норвич – 1:2
Голы: Смит, 24 – Бен Слиман, 9, Макама, 58

Саутгемптон – Халл Сити – 1:2
Голы: Стюарт, 71 – Джозеф, 20, Хьюз, 34

Сток Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 0:0

Чарльтон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
Гол: Кери, 46

Шеффилд Уэнсдей – Портсмут – 0:1
Гол: Сегечич, 65

Турнирная таблица Чемпионшипа:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 27 16 7 4 59 - 30 20.01.26 21:45 Ковентри Сити - Миллуолл17.01.26 Ковентри Сити 2:1 Лестер04.01.26 Бирмингем 3:2 Ковентри Сити01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси 55
2 Мидлсбро 27 14 7 6 40 - 28 21.01.26 22:00 Сток Сити - Мидлсбро16.01.26 Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро04.01.26 Мидлсбро 4:0 Саутгемптон01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн 49
3 Ипсвич Таун 26 13 8 5 45 - 24 20.01.26 21:45 Ипсвич Таун - Бристоль Сити17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей 47
4 Миллуолл 27 13 7 7 31 - 33 20.01.26 21:45 Ковентри Сити - Миллуолл17.01.26 Уотфорд 0:2 Миллуолл04.01.26 Миллуолл 2:1 Суонси01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун 46
5 Халл Сити 26 13 5 8 42 - 39 20.01.26 21:45 Престон Норт Энд - Халл Сити17.01.26 Саутгемптон 1:2 Халл Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич 44
6 Престон Норт Энд 27 11 10 6 36 - 26 20.01.26 21:45 Престон Норт Энд - Халл Сити17.01.26 Престон Норт Энд 0:1 Дерби Каунти04.01.26 Бристоль Сити 0:2 Престон Норт Энд01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд 43
7 Сток Сити 27 12 5 10 32 - 23 21.01.26 22:00 Сток Сити - Мидлсбро17.01.26 Сток Сити 0:0 КПР04.01.26 Норвич 0:2 Сток Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд 41
8 Уотфорд 26 11 8 7 37 - 31 21.01.26 21:45 Уотфорд - Портсмут17.01.26 Уотфорд 0:2 Миллуолл01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити 41
9 Бристоль Сити 27 11 7 9 38 - 29 20.01.26 21:45 Ипсвич Таун - Бристоль Сити17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити04.01.26 Бристоль Сити 0:2 Престон Норт Энд01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити 40
10 Рексхэм 27 10 10 7 39 - 34 20.01.26 22:00 Рексхэм - Лестер17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич04.01.26 Дерби Каунти 1:2 Рексхэм01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед 40
11 КПР 27 11 6 10 38 - 39 20.01.26 21:45 Оксфорд Юнайтед - КПР17.01.26 Сток Сити 0:0 КПР04.01.26 КПР 3:0 Шеффилд Уэнсдей01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Портсмут 1:1 КПР 39
12 Дерби Каунти 27 10 8 9 36 - 35 20.01.26 21:45 Чарльтон - Дерби Каунти17.01.26 Престон Норт Энд 0:1 Дерби Каунти04.01.26 Дерби Каунти 1:2 Рексхэм01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти 38
13 Лестер 27 10 7 10 38 - 40 20.01.26 22:00 Рексхэм - Лестер17.01.26 Ковентри Сити 2:1 Лестер05.01.26 Лестер 2:1 Вест Бромвич01.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Лестер29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд 37
14 Бирмингем 26 9 7 10 35 - 36 17.01.26 19:30 Суонси - Бирмингем04.01.26 Бирмингем 3:2 Ковентри Сити01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем 34
15 Саутгемптон 27 8 9 10 39 - 40 21.01.26 21:45 Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед17.01.26 Саутгемптон 1:2 Халл Сити04.01.26 Мидлсбро 4:0 Саутгемптон01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон 33
16 Шеффилд Юнайтед 26 10 2 14 36 - 39 21.01.26 21:45 Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед17.01.26 Чарльтон 1:0 Шеффилд Юнайтед01.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Лестер29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем 32
17 Суонси 26 9 5 12 27 - 33 17.01.26 19:30 Суонси - Бирмингем04.01.26 Миллуолл 2:1 Суонси01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм 32
18 Чарльтон 26 8 8 10 26 - 32 20.01.26 21:45 Чарльтон - Дерби Каунти17.01.26 Чарльтон 1:0 Шеффилд Юнайтед04.01.26 Блэкберн 2:2 Чарльтон01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон 32
19 Вест Бромвич 27 9 4 14 31 - 38 20.01.26 21:45 Вест Бромвич - Норвич16.01.26 Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро05.01.26 Лестер 2:1 Вест Бромвич01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити 31
20 Блэкберн 26 7 7 12 24 - 33 20.01.26 21:45 Суонси - Блэкберн17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн04.01.26 Блэкберн 2:2 Чарльтон01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн 28
21 Портсмут 25 7 7 11 22 - 35 21.01.26 21:45 Уотфорд - Портсмут17.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Портсмут01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут 28
22 Норвич 27 7 6 14 30 - 40 20.01.26 21:45 Вест Бромвич - Норвич17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич04.01.26 Норвич 0:2 Сток Сити01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон 27
23 Оксфорд Юнайтед 26 5 8 13 25 - 35 20.01.26 21:45 Оксфорд Юнайтед - КПР17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед 23
24 Шеффилд Уэнсдей 26 1 8 17 18 - 52 20.01.26 21:45 Шеффилд Уэнсдей - Бирмингем17.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Портсмут04.01.26 КПР 3:0 Шеффилд Уэнсдей01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити -7
Полная таблица

По теме:
ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Уотфорд Миллуолл Ипсвич Блэкберн Ковентри Лестер Оксфорд Юнайтед Бристоль Сити Престон Дерби Каунти Саутгемптон Халл Сити Сток Сити Куинз Парк Рейнджерс Максим Таловеров Чарльтон Шеффилд Уэнсдей Норвич Рэксхем
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
