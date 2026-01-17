Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч

В субботу, 17 января, состоялись матчи 27-го тура английского Чемпионшипа – в одном из поединков сыграл защитник сборной Украины Максим Таловеров.

«Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» не сумели определить сильнейшего, 25-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч.

В нынешнем сезоне в активе Макси семь игр в чемпионате.

Лидер турнирной таблицы «Ковентри» не без проблем переиграл «Лестер» и продолжает удерживать первую позицию.

«Ипсвич» уверенно разобрался с «Блекберном» и продолжает замыкать тройку сильнейших.

Чемпионшип, 27-й тур. 17 января

Уотфорд – Миллуолл – 0:2

Голы: Азиз, 69, Коберн, 81

Ипсвич – Блэкберн – 3:0

Голы: Кашин, 3 (автогол), Тейлор, 12, Смодикс, 88

Ковентри – Лестер – 2:1

Голы: Симмс, 47, Райт, 85 – Джеймс, 10

Оксфорд Юнайтед – Бристоль Сити – 0:0

Престон – Дерби – 0:1

Гол: Агьеманг, 82

Рэксхем – Норвич – 1:2

Голы: Смит, 24 – Бен Слиман, 9, Макама, 58

Саутгемптон – Халл Сити – 1:2

Голы: Стюарт, 71 – Джозеф, 20, Хьюз, 34

Сток Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 0:0

Чарльтон – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Гол: Кери, 46

Шеффилд Уэнсдей – Портсмут – 0:1

Гол: Сегечич, 65

Турнирная таблица Чемпионшипа: