Французский журналист: «Заборный – это неудачный трансфер»
Флоран Готро подверг критике работу ПСЖ на трансферном рынке
Французский журналист Флоран Готро поделился мнениями о работе «ПСЖ» на летнем трансферном рынке.
«Нам нужна конкуренция. Забарный – неудачное приобретение. Бералдо – хороший футболист, но не очень хороший защитник. А с Маркиньосом ситуация начнет усложняться.
Нам следовало провести трансферы прошлым летом. С таким составом в полузащите мы не добьемся успеха в турнирах. Заир-Эмер стал правым защитником. Нам нужно пополнять состав! Было ошибкой – не обновить состав», - сказал Готро в эфире RMC.
