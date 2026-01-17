Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Французский журналист: «Заборный – это неудачный трансфер»
Франция
Флоран Готро подверг критике работу ПСЖ на трансферном рынке

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Флоран Готро поделился мнениями о работе «ПСЖ» на летнем трансферном рынке.

«Нам нужна конкуренция. Забарный – неудачное приобретение. Бералдо – хороший футболист, но не очень хороший защитник. А с Маркиньосом ситуация начнет усложняться.

Нам следовало провести трансферы прошлым летом. С таким составом в полузащите мы не добьемся успеха в турнирах. Заир-Эмер стал правым защитником. Нам нужно пополнять состав! Было ошибкой – не обновить состав», - сказал Готро в эфире RMC.

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
OKs100
Снова про Заборного пишете, а не про Забарного. 
