Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону
Испания
21 января 2026, 09:37 |
Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону

Тренер похвалил украинского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич 

Прославленій украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил игру Владислава Ваната в этом сезоне за «Жирону».

«Ванат очень быстро адаптировался в Испании и ощутимо улучшил качество игры. Владислав много работает над собой.

Фактически Ванат сейчас спасает «Жирону», которая, можно сказать, поплыла. Владислав очень хорошо действует в чужой штрафной площадке, он по-спортивному наглый и умеет замыкать прострелы. Теперь ему нужно не только удержать качество игры, но и улучшать ее», – сказал Маркевич.

Ванат провел в этом сезоне в Ла Лиге 17 матчей и забил 7 голов.

По теме:
Винисиус назвал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала тер Штегена
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Мирон Маркевич Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Expres Online
batistuta
Вердикт привів до пафосу з гандікапом на кейс!
Виктор Попов
Заголовки для сайту продукує якась школота з інтелектом равлика. 
