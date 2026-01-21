Мирон Маркевич вынес вердикт Ванату после его матчей за Жирону

Прославленій украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил игру Владислава Ваната в этом сезоне за «Жирону».

«Ванат очень быстро адаптировался в Испании и ощутимо улучшил качество игры. Владислав много работает над собой.

Фактически Ванат сейчас спасает «Жирону», которая, можно сказать, поплыла. Владислав очень хорошо действует в чужой штрафной площадке, он по-спортивному наглый и умеет замыкать прострелы. Теперь ему нужно не только удержать качество игры, но и улучшать ее», – сказал Маркевич.

Ванат провел в этом сезоне в Ла Лиге 17 матчей и забил 7 голов.