Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Титулованный клуб отказался от звезды сборной Украины. Названа причина
Италия
Титулованный клуб отказался от звезды сборной Украины. Названа причина

Фенербахче исключил Довбика из шорт-листов из-за травмы

Титулованный клуб отказался от звезды сборной Украины. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий «Фенербахче» больше не интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает журналист Серкан Хамзаоглу.

По информации источника, 19-кратный чемпион турецкой Суперлиги исключил 28-летнего футболиста из списков на зимнее трансферное окно из-за его травмы бедра.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из-за перенесенной операции Артем Довбик может пропустить остаток кампании.

По теме:
У клуба АПЛ все плохо. Форвард сборной Франции попросил трансфер
Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A травма травма бедра
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
