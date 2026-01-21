Титулованный клуб отказался от звезды сборной Украины. Названа причина

Турецкий «Фенербахче» больше не интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает журналист Серкан Хамзаоглу.

По информации источника, 19-кратный чемпион турецкой Суперлиги исключил 28-летнего футболиста из списков на зимнее трансферное окно из-за его травмы бедра.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из-за перенесенной операции Артем Довбик может пропустить остаток кампании.