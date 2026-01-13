Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ньюкасл и Ман Сити назвали стартовые составы на полуфинал Кубка лиги
13 января 2026, 21:05 | Обновлено 13 января 2026, 22:19
Ньюкасл и Ман Сити назвали стартовые составы на полуфинал Кубка лиги

13 января в 22:00 состоится поединок 1/2 финала Кубка английской лиги

Ньюкасл и Ман Сити назвали стартовые составы на полуфинал Кубка лиги
Коллаж Sport.ua

13 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Эдди Хау и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на матч Кубка лиги.

В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ньюкасл и Ман Сити назвали стартовые составы на полуфинал Кубка лиги

Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Аллейн, Аке, Бернарду Силва, Нико О'Райли, Семеньо, Фоден, Доку, Холанд

Запас: Доннарумма, Рейндерс, Шерки, Родри, Аит-Нури, Макайду, Грей, Мукаса, Рико Льюис

Ньюкасл: Поуп, Майли, Тшау, Ботман, Холл, Ремзи, Бруно Гимараеш, Жоелинтон, Дж. Мерфи, Висса, Гордон

Запас: Рэмсдейл, А. Мерфи, Триппьер, Тонали, Уиллок, Барнс, Эланга, Вольтемаде, Нив

Комментарии 0
