Ньюкасл и Ман Сити назвали стартовые составы на полуфинал Кубка лиги

13 января в 22:00 состоится поединок 1/2 финала Кубка английской лиги
13 января в 22:00 состоится первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Эдди Хау и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на матч Кубка лиги.
В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Аллейн, Аке, Бернарду Силва, Нико О'Райли, Семеньо, Фоден, Доку, Холанд
Запас: Доннарумма, Рейндерс, Шерки, Родри, Аит-Нури, Макайду, Грей, Мукаса, Рико Льюис
Ньюкасл: Поуп, Майли, Тшау, Ботман, Холл, Ремзи, Бруно Гимараеш, Жоелинтон, Дж. Мерфи, Висса, Гордон
Запас: Рэмсдейл, А. Мерфи, Триппьер, Тонали, Уиллок, Барнс, Эланга, Вольтемаде, Нив
