Перестройка. Реал попрощается сразу с двумя звездами

Мадридский «Реал» принял решение попрощаться с двумя звездами. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский град покинут два футболиста: Дани Карвахаль и Давида Алаба. В Мадриде планируют перестройку команды, потому решили попрощаться с защитниками, которые также получают огромную зарплату.

1,5 миллиона евро за Алабу предложил «Шарлотт», он может уйти уже зимой. Контракт обоих игроков истекают же летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил подписать обладателя Золотого мяча.