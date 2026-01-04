Испания04 января 2026, 15:27 | Обновлено 04 января 2026, 15:28
Перестройка. Реал попрощается сразу с двумя звездами
Клуб покинут Дани Карвахаль и Давид Алаба
Мадридский «Реал» принял решение попрощаться с двумя звездами. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский град покинут два футболиста: Дани Карвахаль и Давида Алаба. В Мадриде планируют перестройку команды, потому решили попрощаться с защитниками, которые также получают огромную зарплату.
1,5 миллиона евро за Алабу предложил «Шарлотт», он может уйти уже зимой. Контракт обоих игроков истекают же летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил подписать обладателя Золотого мяча.
Комментарии 1
Алаба вже давно не демонструє високий рівень. Та ще й постійні травми
