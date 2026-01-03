Названа символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций

В Марокко начинается стадия плей-оф Кубка африканских наций.

По итогам группового раунда официально определена символическая сборная этого этапа КАН.

Матчи Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.

Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций

🔹 Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет)

🔹 Защитники: Нуссаир Мазрауи (Марокко), Али Абди (Тунис), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо), Аксель Туанзебе (ДР Конго)

🔹 Полузащитники: Карлос Балеба (Камерун), Адемола Лукман (Нигерия), Браим Диас (Марокко)

🔹 Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар), Рияд Марез (Алжир)

🔹 Главный тренер: Эрик Шелль (Нигерия)

Инфографика