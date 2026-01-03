Названа символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций
Финальный матч турнира запланировано на 18 января в Рабате
В Марокко начинается стадия плей-оф Кубка африканских наций.
По итогам группового раунда официально определена символическая сборная этого этапа КАН.
Матчи Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.
Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.
Символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций
🔹 Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет)
🔹 Защитники: Нуссаир Мазрауи (Марокко), Али Абди (Тунис), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо), Аксель Туанзебе (ДР Конго)
🔹 Полузащитники: Карлос Балеба (Камерун), Адемола Лукман (Нигерия), Браим Диас (Марокко)
🔹 Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар), Рияд Марез (Алжир)
🔹 Главный тренер: Эрик Шелль (Нигерия)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте
Синчук не исключает переход в Болонью