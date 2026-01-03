Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
03 января 2026, 17:49 | Обновлено 03 января 2026, 18:06
312
0

Названа символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций

Финальный матч турнира запланировано на 18 января в Рабате

03 января 2026, 17:49 | Обновлено 03 января 2026, 18:06
312
0
Названа символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В Марокко начинается стадия плей-оф Кубка африканских наций.

По итогам группового раунда официально определена символическая сборная этого этапа КАН.

Матчи Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды с 3-й позиции.

Финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Символическая сборная группового раунда Кубка африканских наций

🔹 Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет)

🔹 Защитники: Нуссаир Мазрауи (Марокко), Али Абди (Тунис), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо), Аксель Туанзебе (ДР Конго)

🔹 Полузащитники: Карлос Балеба (Камерун), Адемола Лукман (Нигерия), Браим Диас (Марокко)

🔹 Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Амад Диалло (Кот-д’Ивуар), Рияд Марез (Алжир)

🔹 Главный тренер: Эрик Шелль (Нигерия)

Инфографика

По теме:
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Сенегал – Судан. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенегал – Судан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок африканских наций символическая сборная Мохамед Эль-Шенави Нуссаир Мазрауи Эдмонд Тапсоба Аксель Туанзебе Карлос Балеба Адемола Лукман Браим Диас Садио Мане Амад Диалло Рияд Марез сборная Египта по футболу сборная Марокко по футболу сборная Туниса по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Алжира по футболу
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03 января 2026, 07:22 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте

Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Футбол | 03 января 2026, 17:35 0
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»

Синчук не исключает переход в Болонью

Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Футбол | 03.01.2026, 12:59
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем