У вратаря «ПСЖ» возникли трудности с возвращением на поле.

Как сообщает L’Équipe, восстановление голкипера парижан Матвея Сафонова затягивается дольше, чем прогнозировалось ранее. Вратарь получил перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка и может пропустить до пяти-шести недель.

Изначально медики рассчитывали на паузу в три-четыре недели, однако процесс заживления оказался сложнее. Несмотря на возвращение к тренировкам, Сафонов вынужден работать с защитным бандажом и не может полноценно использовать травмированную руку.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.