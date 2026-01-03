У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ
Вратарь вернется позже, чем ожидалось
У вратаря «ПСЖ» возникли трудности с возвращением на поле.
Как сообщает L’Équipe, восстановление голкипера парижан Матвея Сафонова затягивается дольше, чем прогнозировалось ранее. Вратарь получил перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка и может пропустить до пяти-шести недель.
Изначально медики рассчитывали на паузу в три-четыре недели, однако процесс заживления оказался сложнее. Несмотря на возвращение к тренировкам, Сафонов вынужден работать с защитным бандажом и не может полноценно использовать травмированную руку.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.
