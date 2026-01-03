Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ
Франция
03 января 2026, 19:44 | Обновлено 03 января 2026, 20:28
У Сафонова возникли большие трудности в ПСЖ

Вратарь вернется позже, чем ожидалось

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

У вратаря «ПСЖ» возникли трудности с возвращением на поле.

Как сообщает L’Équipe, восстановление голкипера парижан Матвея Сафонова затягивается дольше, чем прогнозировалось ранее. Вратарь получил перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка и может пропустить до пяти-шести недель.

Изначально медики рассчитывали на паузу в три-четыре недели, однако процесс заживления оказался сложнее. Несмотря на возвращение к тренировкам, Сафонов вынужден работать с защитным бандажом и не может полноценно использовать травмированную руку.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.

