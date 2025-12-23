Гендиректор лидера УПЛ о легионерах: «Они не отдавались клубу»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о проблемах, возникших в команде в прошлом сезоне из-за большого количества легионеров:

«Я уже не раз говорил, что для меня самое важное – это клуб и отношение футболистов к клубу. Если посмотреть на прошлый сезон, у нас было 14–15 легионеров – и мы имели, знаете, такую «солянку» в команде. Разные игроки под разные модели игры. Было очень тяжело всё это объединить.

Многие легионеры приезжали сюда зарабатывать деньги. Они не отдавались клубу. Открыто говорили, что просто здесь зарабатывают. Для нас это было неприемлемо, поэтому мы хотели создать баланс. На мой взгляд, легионеры должны быть сильнее наших игроков.

И, на мой взгляд, мы оставили самых сильных легионеров из тех, что у нас были и которые соответствовали требованиям. Были даже ситуации, когда футболисты жаловались мне лично на легионеров. Мол, в течение двух лет было намного лучше отношение, чем к украинцам. Для них создавали «тёплую ванну» и так за ними ухаживали, что им просто в будущем не захотелось играть».