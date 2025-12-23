Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендиректор лидера УПЛ о легионерах: «Они не отдавались клубу»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 16:24 |
475
0

Гендиректор лидера УПЛ о легионерах: «Они не отдавались клубу»

Василий Каюк рассказал о легионерах, которые покинули клуб

23 декабря 2025, 16:24 |
475
0
Гендиректор лидера УПЛ о легионерах: «Они не отдавались клубу»
ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о проблемах, возникших в команде в прошлом сезоне из-за большого количества легионеров:

«Я уже не раз говорил, что для меня самое важное – это клуб и отношение футболистов к клубу. Если посмотреть на прошлый сезон, у нас было 14–15 легионеров – и мы имели, знаете, такую «солянку» в команде. Разные игроки под разные модели игры. Было очень тяжело всё это объединить.

Многие легионеры приезжали сюда зарабатывать деньги. Они не отдавались клубу. Открыто говорили, что просто здесь зарабатывают. Для нас это было неприемлемо, поэтому мы хотели создать баланс. На мой взгляд, легионеры должны быть сильнее наших игроков.

И, на мой взгляд, мы оставили самых сильных легионеров из тех, что у нас были и которые соответствовали требованиям. Были даже ситуации, когда футболисты жаловались мне лично на легионеров. Мол, в течение двух лет было намного лучше отношение, чем к украинцам. Для них создавали «тёплую ванну» и так за ними ухаживали, что им просто в будущем не захотелось играть».

Ранее в ЛНЗ подтвердили интерес к нападающему из клуба УПЛ.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
Талантливый украинец впечатлил Костюка и получит шанс закрепиться в Динамо
Эксперт выбрал неожиданного лучшего игрока первого круга УПЛ
Василий Каюк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
Футбол | 23 декабря 2025, 14:21 4
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина

Сон Хын Мин стал жертвой вымогательства на сумму $200 тысяч

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23 декабря 2025, 16:37 1
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца

Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Футбол | 22.12.2025, 18:50
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 2
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 6
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
21.12.2025, 23:25 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем