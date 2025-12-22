Франция22 декабря 2025, 18:17 |
ПСЖ превзошел свой же рекорд по количеству побед в календарном году
Парижане в этом году стали первым в истории французским клубом, победившим в 50+ матчах
ПСЖ в поединке 1/32 финала Кубка Франции победил в 52-м матче в 2025 году во всех турнирах.
Это явилось новым рекордом для команд Лиги 1.
Ни французскому клубу раньше не удавалось одержать 50+ побед в календарном году.
Предыдущее достижение принадлежало ПСЖ, который в 2017 году одержал 48 побед во всех турнирах.
Клубы Лиги 1 с наибольшим количеством побед в календарном году во всех турнирах
- 52 – ПСЖ (2025)
- 48 – ПСЖ (2017)
- 45 – ПСЖ (2015)
- 42 – ПСЖ (2016)
- 42 – ПСЖ (2018)
- 42 – ПСЖ (2019)
- 42 – ПСЖ (2021)
- 40 – Лион (2006)
- 40 – Монако (2017)
- 37 – Бордо (2009)
