ПСЖ превзошел свой же рекорд по количеству побед в календарном году

ПСЖ в поединке 1/32 финала Кубка Франции победил в 52-м матче в 2025 году во всех турнирах.

Это явилось новым рекордом для команд Лиги 1.

Ни французскому клубу раньше не удавалось одержать 50+ побед в календарном году.

Предыдущее достижение принадлежало ПСЖ, который в 2017 году одержал 48 побед во всех турнирах.

Клубы Лиги 1 с наибольшим количеством побед в календарном году во всех турнирах