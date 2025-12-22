Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ПСЖ превзошел свой же рекорд по количеству побед в календарном году
Франция
22 декабря 2025, 18:17
Парижане в этом году стали первым в истории французским клубом, победившим в 50+ матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в поединке 1/32 финала Кубка Франции победил в 52-м матче в 2025 году во всех турнирах.

Это явилось новым рекордом для команд Лиги 1.

Ни французскому клубу раньше не удавалось одержать 50+ побед в календарном году.

Предыдущее достижение принадлежало ПСЖ, который в 2017 году одержал 48 побед во всех турнирах.

Клубы Лиги 1 с наибольшим количеством побед в календарном году во всех турнирах

  • 52 – ПСЖ (2025)
  • 48 – ПСЖ (2017)
  • 45 – ПСЖ (2015)
  • 42 – ПСЖ (2016)
  • 42 – ПСЖ (2018)
  • 42 – ПСЖ (2019)
  • 42 – ПСЖ (2021)
  • 40 – Лион (2006)
  • 40 – Монако (2017)
  • 37 – Бордо (2009)
Сергей Турчак
