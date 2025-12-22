Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 декабря в 21:00 финальный матч в саудовском Эр-Рияде
19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:
- Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка).
В полуфиналах Наполи переиграл Милан (2:0), а Болонья нанесла поражение Интеру по пенальти (1:1, пен. 3:2).
Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира
Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева
Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории