Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Италии
Наполи
22.12.2025 21:00 - : -
Болонья
Италия
22 декабря 2025, 14:57 | Обновлено 22 декабря 2025, 15:11
Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 декабря в 21:00 финальный матч в саудовском Эр-Рияде

22 декабря 2025, 14:57 | Обновлено 22 декабря 2025, 15:11
Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:

  • Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка).

В полуфиналах Наполи переиграл Милан (2:0), а Болонья нанесла поражение Интеру по пенальти (1:1, пен. 3:2).

Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира

Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Наполи – Болонья
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
КОНСЕЙСАУ: «Милан? Была нестабильность на уровне клуба»
КОНТЕ: «Всегда помнят только тех, кто выиграл»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
