19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:

Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка).

В полуфиналах Наполи переиграл Милан (2:0), а Болонья нанесла поражение Интеру по пенальти (1:1, пен. 3:2).

Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира

Наполи – Болонья. Финал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO