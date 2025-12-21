ИТАЛЬЯНО: «Хотел бы, чтоб мою Болонью помнили как большую команду прошлого»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно пообщался со СМИ перед финалом Суперкубка Италии с «Наполи», который состоится 22 декабря в 21:00 по киевскому времени.

– У вас за спиной целый город, который вас поддерживает, а есть еще Роберто Баджо, который для «Болоньи» очень важен?

– Роберто Баджо дал нам импульс в финале Кубка Италии. И этот импульс помог добавить что-то большее, чтобы дойти сюда. Нам нужны другие стимулы, потому что мы очень этого хотим. Мы смогли выйти в финал, это исторический матч для всей «Болоньи», и мы готовим его наилучшим образом. Восстанавливаем силы, готовим команду психологически. Нужно подготовиться со всех сторон. Нужен большой матч. Я встретился с Баджо перед финалом – он большой фанат «Болоньи», и это у него в сердце.

– Насколько сильной должна быть ваша психологическая готовность завтра?

– Помимо физической подготовки, важна голова – нужно оставаться в матче все 90 минут. С «Интером» мы пропустили гол на первой минуте, но поднялись. Нужно быть в топ-психофизической форме и держаться динамики игры. Рост прошлого года, Кубок Италии, Лига чемпионов, полуфинал в пятницу – все это дает нам осознание.

– Есть тревога?

– Нет, есть большое ожидание и эмоции по поводу этого матча. Максимальное внимание к тому, что будем делать. Нужно хорошо восстановиться, потому что времени было мало. Завтра выйдут те, кто может показать высокий уровень. Радость и счастье от победы в полуфинале помогают быстрее восстановиться. Никакой тревоги, только фокус на матч и на соперника.

– Новый финал для вас: что ощущаете?

– Это мой первый финал Суперкубка, и есть ожидание, эмоции у штаба. Да, у меня уже за плечами восемь финалов, но за несколько часов до старта эмоции другие, соперник меняется, и нужно работать на максимум вместе с игроками. Каждый матч разный, нельзя готовиться одинаково. Даже против того же соперника динамика всегда разная. Мы должны дарить радость себе, нашим фанатам, клубу. Финал настолько отличается от других матчей, что его нужно играть иначе. Психологически все меняется, потому что любая ошибка может принести сожаление. Завтра играет чемпион Италии «Наполи», но мы будем бороться за свои шансы.

– «Финалы не играют, а выигрывают». Что думаете об этой фразе?

– Она идеальна, потому что когда проигрываешь, очень больно. Финалы играют, но когда выигрываешь – это совсем другой вкус. Это мой восьмой финал, некоторые выиграл, некоторые проиграл. Все они игрались открыто, с гордо поднятой головой, уважая финал во всех аспектах. Нет смысла говорить только о пути, завтра будем пытаться выполнить эту идею на максимум. Ошибки должны быть равны нулю.

– До вас в «Болонье» был Вайц, который выиграл два трофея подряд. Чувствуете, что ваша работа становится исторической?

– Футбол для меня – смысл жизни. С детства на улицах, потом на полях – всегда был смыслом жизни. Профессию делаешь с улыбкой, не можешь дождаться выхода на поле. Готовить матчи, вести тренировки. Хотел бы, чтобы мою «Болонью» помнили как большую команду прошлого. Чтобы эта «Болонья» продолжала нести цвета клуба по миру.