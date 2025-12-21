Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 декабря 2025, 19:56 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:57
Тренер Жироны сообщил о состоянии здоровья травмированного украинца

Мичел уверен, что Владислав Крапивцов скоро присоединится к команде

Тренер Жироны сообщил о состоянии здоровья травмированного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Тренер «Жироны» Мичел сделал заявление относительно состояния здоровья украинского голкипера Владислава Крапивцова, который на протяжении месяца находится в лазарете.

Вратарь получил травму во время матча за сборную Украины в квалификации Евро U-21 против команды Турции. Владислав не доиграл поединок и покинул поле на 44-й минуте.

«Травмированные? Мы близки к возвращению таких футболистов, как Давид Лопес, Абель Руис, Крапивцов. У игроков есть индивидуальные планы восстановления. Я не знаю, вернём ли мы кого-то уже сейчас, но мы близки к этому», – сказал Мичел.

В текущем сезоне Владислав отыграл три поединка на клубном уровне.

Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона - Атлетико Владислав Крапивцов
Андрей Витренко Источник: Marca
