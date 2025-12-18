ФОТО. Сын Лионеля Месси впечатлил Златана Ибрагимовича на турнире
Златан лично наградил сына Лионеля Месси и отметил его талант
Сын Лионеля Месси – Чиро Месси – получил индивидуальную награду на детском футбольном турнире. Награду ему вручил Златан Ибрагимович.
Шведский форвард отметил Чиро «Золотой бутсой» как лучшего бомбардира соревнований. На опубликованных в соцсетях фото Ибрагимович позирует вместе с сыном Месси с трофеем в руках.
Златан прокомментировал событие, заявив, что Чиро напоминает «мини-версию Месси», и отметил, что у мальчика большое будущее.
Чиро Месси выступает за детскую команду «Интер Майами» U-8.
Messi’s son Ciro with Zlatan receiving his golden boot award. 😅🔥 pic.twitter.com/tCgcSiukQE— BeksFCB (@Joshua__Ubeku) December 16, 2025
🚨🗣️ Zlatan ibrahimovic :— MessiXtra (@MessiXtraHQ) December 16, 2025
"If you want to see a miniature version of Messi, you have to watch Ciro Messi. I'm happy to give him this award (Top Scorer) this kid will go far in the future." ❤️🔥 pic.twitter.com/JfPmtIm1kq
