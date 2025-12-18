Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ФОТО. Сын Лионеля Месси впечатлил Златана Ибрагимовича на турнире
18 декабря 2025, 22:32
ФОТО. Сын Лионеля Месси впечатлил Златана Ибрагимовича на турнире

Златан лично наградил сына Лионеля Месси и отметил его талант

ФОТО. Сын Лионеля Месси впечатлил Златана Ибрагимовича на турнире
X. Чиро Месси и Златан Ибрагимович

Сын Лионеля МессиЧиро Месси – получил индивидуальную награду на детском футбольном турнире. Награду ему вручил Златан Ибрагимович.

Шведский форвард отметил Чиро «Золотой бутсой» как лучшего бомбардира соревнований. На опубликованных в соцсетях фото Ибрагимович позирует вместе с сыном Месси с трофеем в руках.

Златан прокомментировал событие, заявив, что Чиро напоминает «мини-версию Месси», и отметил, что у мальчика большое будущее.

Чиро Месси выступает за детскую команду «Интер Майами» U-8.

