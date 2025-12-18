Лига конференций18 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:33
567
0
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
На 12-й минуте Марлона Гомеса заменил Лукас Феррейра
18 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:33
567
0
18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бразильский полузащитник Марлон Гомес получил травму и ушел на замену на 12-й минуте
Его заменил бразильский хавбек Лукас Феррейра.
Также затем повреждение получил Эгиналду, но остался в игре.
Читайте также:Шахтер – Риека. Видео голов и обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря
Футбол | 18.12.2025, 19:10
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Футбол | 18.12.2025, 21:17
Комментарии 0
Популярные новости
18.12.2025, 08:05 3
17.12.2025, 08:41 15
17.12.2025, 00:18
18.12.2025, 08:34 37
17.12.2025, 08:12 1
17.12.2025, 21:42
17.12.2025, 10:56 1
17.12.2025, 18:35 15