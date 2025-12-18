Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
Лига конференций
18 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:33
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену

На 12-й минуте Марлона Гомеса заменил Лукас Феррейра

Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразильский полузащитник Марлон Гомес получил травму и ушел на замену на 12-й минуте

Его заменил бразильский хавбек Лукас Феррейра.

Также затем повреждение получил Эгиналду, но остался в игре.

Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека Марлон Гомес Лукас Феррейра травма Эгиналду
