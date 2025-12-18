Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену

18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Бразильский полузащитник Марлон Гомес получил травму и ушел на замену на 12-й минуте

Его заменил бразильский хавбек Лукас Феррейра.

Также затем повреждение получил Эгиналду, но остался в игре.