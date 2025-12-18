Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Майнц – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
18.12.2025 22:00
Майнц – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

17 декабря, свою встречу в Лиге конференций проведут Майнц – Самсунспор. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Майнц

Немецкий клуб пытается максимально воспользоваться своим шансом в еврокубках, который выпадает не так часто, учитывая конкуренцию в Бундеслиге. Майнц уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций, где идет сейчас восьмым, но важно сохранить свою позицию в топ-8, тогда не надо будет играть в 1/16 финала. Клуб начал турнир с трех побед, а потом набрал очко в двух матчах, в последнем туре была выездная ничья против польского Леха – 1:1.

Иная ситуация на внутренней арене, где Майнц идет последним в чемпионате, отставание от спасительного 15 места составляет шесть очков, а до зоны переходных матчей четыре балла. В последнем туре команда неожиданно устояла в гостях против лидера, страшной и сильной Баварии – 2:2. Последний успех показывает, что в игровом плане не все так плохо, спастись от понижения в классе выполнимая задача. Сразу десять футболистов пропустят предстоящий матч по разным причинам.

Самсунспор

Турецкий клуб до недавних пор лидировал в турнирной таблице Лиги конференций, но домашнее поражение от АЕКа в последнем туре 1:2, откинуло команду на пятое место. Путевка в плей-офф уже гарантирована, здесь важно не оказаться за бортом топ-8.

Самсунспор идет шестым в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 4 очка. В последнем туре было домашнее поражение от Башакшехира со счетом 0:2. У команды наблюдается явный спад в результатах, серия без побед во всех турнирах уже достигла шести матчей. Набрать очки в предстоящей битве будет сложно, но только так есть шанс пробиться сразу в 1/8 финала. У клуба шесть кадровых потерь перед этим противостоянием.

Прогноз

В таком матче немецкий клуб котируется фаворитом, все-таки представитель Бундеслиги играет на своем поле. Стоит учитывать тот факт, что команды является прямыми конкурентами, имея одинаковое количество очков. Победа автоматически выводит в 1/8 финала, а вот с ничьей будут разные варианты. Ранее соперники никогда между собой не играли. Поставлю на успех немецкого клуба за 1,58.

