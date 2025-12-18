В четверг, 18 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги конференций между «Слованом» и «Хеккеном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Слован Братислава

Довольно хорошую игру демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 18 туров чемпионата Словакии команда набрала 39 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 1-е место турнирной таблицы. Однако отрыв от ближайшего конкурента, «Дунайской Стреды», составляет всего 1 балл. В национальном кубке «Слован» прошел в 1/8 финала, где сыграет против трнавского «Спартака».

В Лиге конференций словаки оконфузились. За 5 туров команде удалось добыть в борьбе лишь 3 зачетных пункта, благодаря которым она сейчас занимает 31-ю строчку турнирной таблицы. Шансов на проход у плей-офф уже нет.

Хеккен

Результаты «Хеккена» совсем не впечатляют. Сезон шведского чемпионата 2025 года коллектив завершил только на 10-й строчке, имея 35 баллов на балансе. От зоны клуб оторвался всего на 6 зачетных пунктов. В национальном кубке коллектив действующий победитель, ведь основной этап нового розыгрыша еще не начался.

В Лиге конференций шведы тоже выступили совсем плохо. За 5 туров команда добыла в борьбе 3 зачетных пункта, и из-за лучшей разницы забитых/пропущенных сейчас занимает 29-ю строчку общей таблицы. Шансов на проход у плей-офф, как и у «Слована», уже нет.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались.

Интересные факты

«Слован» победил в 4/5 предыдущих домашних играх.

«Хеккен» в свою очередь имеет лишь 1 выездную победу за 6 последних матчей.

«Слован» не может сохранить ворота сухими 6 матчей подряд, «Хеккен» – 9.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.63.