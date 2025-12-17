Чемпион топ-лиги нацелился на украинца. Есть конкуренты из Италии и Англии

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание нескольких клубов.

По информации СМИ, 23-летним футболистом в Италии интересуются чемпион Серии А «Наполи», а также «Лацио» и «Болонья». В Англии за украинцем следит «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» получил предложение по Батагову.