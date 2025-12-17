Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Шимун Хргович пребывает в фокусе внимания донецкого клуба
21-летний левый фулбек «Хайдука» и молодежной сборной Хорватии Шимун Хргович в зимнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».
Сообщается, что по футболисту пришел конкретный запрос в его нынешний клуб от «горняков», изъявивших готовность заплатить за Хрговича 3 миллиона евро.
Отметим, что Хргович также способен сыграть и на правом фланге обороны.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» изучает кандидатуру Хрговича и видит в хорвате потенциальную замену для грузина Иракли Азарови, который недоволен своим положением в клубе и хотел бы сменить обстановку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конфликт Мбаппе и ПСЖ завершился решением в пользу футболиста
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин