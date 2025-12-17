Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21

21-летний левый фулбек «Хайдука» и молодежной сборной Хорватии Шимун Хргович в зимнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».

Сообщается, что по футболисту пришел конкретный запрос в его нынешний клуб от «горняков», изъявивших готовность заплатить за Хрговича 3 миллиона евро.

Отметим, что Хргович также способен сыграть и на правом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» изучает кандидатуру Хрговича и видит в хорвате потенциальную замену для грузина Иракли Азарови, который недоволен своим положением в клубе и хотел бы сменить обстановку.