Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 16:29 |
1368
3

Шимун Хргович пребывает в фокусе внимания донецкого клуба

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимун Хргович

21-летний левый фулбек «Хайдука» и молодежной сборной Хорватии Шимун Хргович в зимнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».

Сообщается, что по футболисту пришел конкретный запрос в его нынешний клуб от «горняков», изъявивших готовность заплатить за Хрговича 3 миллиона евро.

Отметим, что Хргович также способен сыграть и на правом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» изучает кандидатуру Хрговича и видит в хорвате потенциальную замену для грузина Иракли Азарови, который недоволен своим положением в клубе и хотел бы сменить обстановку.

Хайдук Сплит Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 3
SHN
Типа Срна,но ещё не сидящий на допе
Roman
шкода що своїй молоді не дають цей шанс.
