Источник: Шахтер изучает хорватского защитника. Он может заменить Азарова

Донецкий Шахтер заранее готовится к возможным кадровым изменениям на левом фланге обороны.

В клубе понимают, что Иракли Азаров серьезно настроен сменить команду, поэтому скаутская служба уже работает над поиском альтернативы.

Представители Шахтера недавно посетили один из матчей чемпионата Хорватии. Основное внимание «горняков» было приковано лишь к двум футболистам, и одним из них стал левый защитник Хайдука Шимун Хргович.

21-летний защитник считается одним из самых перспективных игроков своего амплуа в Хорватии. Хргович является стабильным игроком основы клуба из Сплита, регулярно выходит на поле, а также защищает цвета сборной Хорватии U-21.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами. Его контракт с Хайдуком рассчитан до лета 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость Хрговича в 2,5 млн евро.