В Карпатах прокомментировали возможную смену тренера
Андрей Тлумак заявил, что в клубе сознательно не реагируют на различные слухи
Директор по развитию «Карпат» Андрей Тлумак отказался подтверждать или опровергать информацию о смене тренера команды и сообщил, что Андрей Русол проведет пресс-конференцию по итогам 2025 года.
– Андрей Богданович, дни штаба Лупашка в «Карпатах» сочтены?
– Все, что сейчас ходит в прессе, является информацией со стороны. На сегодня футбольный клуб «Карпаты» официально об этом не сообщал.
– Вы опровергаете слова Виктора Вацка о том, что на 90% в «Карпатах» будет новый тренер?
– Не подтверждаю и не опровергаю. Вся информация будет опубликована на официальных ресурсах футбольного клуба «Карпаты».
– «Карпаты» вели переговоры с испанцем Франсиско Фернандесом насчет того, чтобы возглавить команду зимой?
– В клубе мы сознательно не комментируем различные слухи. Это политика клуба, которая исходит от президента. Могу только сказать, что к концу года генеральный директор Андрей Анатольевич Русол проведет пресс-конференцию по итогам уходящего года.
– На какое число запланировано мероприятие?
– Конкретная дата будет объявлена после возвращения Андрея Анатольевича из командировки в Украину.
