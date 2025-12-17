Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:26
0

В Карпатах прокомментировали возможную смену тренера

Андрей Тлумак заявил, что в клубе сознательно не реагируют на различные слухи

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Директор по развитию «Карпат» Андрей Тлумак отказался подтверждать или опровергать информацию о смене тренера команды и сообщил, что Андрей Русол проведет пресс-конференцию по итогам 2025 года.

– Андрей Богданович, дни штаба Лупашка в «Карпатах» сочтены?

– Все, что сейчас ходит в прессе, является информацией со стороны. На сегодня футбольный клуб «Карпаты» официально об этом не сообщал.

– Вы опровергаете слова Виктора Вацка о том, что на 90% в «Карпатах» будет новый тренер?

– Не подтверждаю и не опровергаю. Вся информация будет опубликована на официальных ресурсах футбольного клуба «Карпаты».

– «Карпаты» вели переговоры с испанцем Франсиско Фернандесом насчет того, чтобы возглавить команду зимой?

– В клубе мы сознательно не комментируем различные слухи. Это политика клуба, которая исходит от президента. Могу только сказать, что к концу года генеральный директор Андрей Анатольевич Русол проведет пресс-конференцию по итогам уходящего года.

– На какое число запланировано мероприятие?

– Конкретная дата будет объявлена после возвращения Андрея Анатольевича из командировки в Украину.

Андрей Тлумак Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Андрей Русол чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
