Eagles (Монфис) – Falcons (Медведев). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Бенгалуру
17 декабря в Бенгалуру (Индия) стартовал выставочный командный турнир World Tennis League.
В 15:20 по Киеву стартовало матчевое противостояние между командами AOS Eagles («Орлы») и Game Changers Falcons («Соколы»).
В заключительном поединке противостояния между собой сыграют муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и Даниил Медведев.
World Tennis League. 17 декабря
AOS Eagles – Game Changers Falcons
- Паула Бадоса – Магда Линетт – 4:6
- Паула Бадоса / Сумит Нагал – Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1
- Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
- Гаэль Монфис – Даниил Медведев
Инфографика
