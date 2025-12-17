Eagles (Монфис) – Falcons (Медведев). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 декабря в Бенгалуру (Индия) стартовал выставочный командный турнир World Tennis League.

В 15:20 по Киеву стартовало матчевое противостояние между командами AOS Eagles («Орлы») и Game Changers Falcons («Соколы»).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В заключительном поединке противостояния между собой сыграют муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и Даниил Медведев.

World Tennis League. 17 декабря

AOS Eagles – Game Changers Falcons

Паула Бадоса – Магда Линетт – 4:6

– 4:6 Паула Бадоса / Сумит Нагал – Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1

– Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1 Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Рохан Бопанна / Даниил Медведев

Гаэль Монфис – Даниил Медведев

Инфографика