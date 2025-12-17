Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Eagles (Монфис) – Falcons (Медведев). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Другие новости
17 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:26
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Бенгалуру

World Tennis League

17 декабря в Бенгалуру (Индия) стартовал выставочный командный турнир World Tennis League.

В 15:20 по Киеву стартовало матчевое противостояние между командами AOS Eagles («Орлы») и Game Changers Falcons («Соколы»).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В заключительном поединке противостояния между собой сыграют муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и Даниил Медведев.

World Tennis League. 17 декабря

AOS Eagles – Game Changers Falcons

  • Паула Бадоса – Магда Линетт – 4:6
  • Паула Бадоса / Сумит Нагал – Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1
  • Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Рохан Бопанна / Даниил Медведев
  • Гаэль Монфис – Даниил Медведев
📺 Видеотрансляция

Инфографика

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
