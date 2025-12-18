КВАРЦЯНЫЙ – о тренере Динамо: «Если бы я был президентом, то...»
Известный тренер считает назначение Костюка правильным решением
Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный оценил решение «Динамо» назначить Игоря Костюка главным тренером.
«Если бы я был президентом «Динамо», то я бы тоже так поступил.
Я еще раз говорю, что положительные изменения в игре команды есть. Тренер в поиске и у него не было времени проявить себя. А если кто-то думает, что с приходом другого наставника все сразу изменится, то это ошибочное мнение. Я уверен, что весной киевляне и так зайдут на призовое место. Ни ЛНЗ, ни «Кривбасс», ни «Заря» не вытянут весь сезон. Эти команды не выглядят так реалистично с перспективой, как «Динамо», которое подсыплет уголь и поедет дальше своим упакованным эшелоном.
За эти игры, которые были, я не увидел повода, чтобы убирать Костюка. Ему нужно дать шанс, иначе можно было бы одним решением загубить желание наставника стать генералом», – сказал Кварцяный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр должен был встретиться с Навроцким
18 декабря киевляне сыграют с армянской командой в шестом туре Лиги конференций