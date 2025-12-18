КВАРЦЯНЫЙ – о тренере Динамо: «Если бы я был президентом, то...»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 21:53 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:13
Известный тренер считает назначение Костюка правильным решением

УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный оценил решение «Динамо» назначить Игоря Костюка главным тренером.

«Если бы я был президентом «Динамо», то я бы тоже так поступил.

Я еще раз говорю, что положительные изменения в игре команды есть. Тренер в поиске и у него не было времени проявить себя. А если кто-то думает, что с приходом другого наставника все сразу изменится, то это ошибочное мнение. Я уверен, что весной киевляне и так зайдут на призовое место. Ни ЛНЗ, ни «Кривбасс», ни «Заря» не вытянут весь сезон. Эти команды не выглядят так реалистично с перспективой, как «Динамо», которое подсыплет уголь и поедет дальше своим упакованным эшелоном.

За эти игры, которые были, я не увидел повода, чтобы убирать Костюка. Ему нужно дать шанс, иначе можно было бы одним решением загубить желание наставника стать генералом», – сказал Кварцяный.

По теме:
Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
