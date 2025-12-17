АЛОНСО: «Дело Негрейры? За границей удивляются, что нет последствий»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы о Деле Негрейры, в ходе которого в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения в взяточничестве при выплатах (7,7 млн евро) бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который работал в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

− Президент «Реала» вчера резко высказался по Делу Негрейры. Вы играли в то время. Что говорили в раздевалке? Сомневались в системе арбитража?

− Во-первых, мы разделяем позицию клуба и президента. Думаю, мы её поддерживаем. Сейчас трудно ответить точно. Нужно проверять архивы. Но самое главное, чтобы, ради футбола, стало известно, что именно произошло. За границей удивляются, что в Деле Негрейры нет никаких последствий или ответственности.

− Что касается заявления арбитров… Можно ли их защитить сейчас? Можете сказать «спокойно, мы не против вас»?

− Легитимно, чтобы каждый отстаивал свои интересы. Кто чувствует себя обиженным, должен высказаться. Это легитимно, и именно это мы делаем.

Ранее Хаби Алонсо признался, что за время работы в клубе он заметно изменился.