Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет забивать с пасов Малиновского. Дженоа вышла на известного форварда
Италия
17 декабря 2025, 12:26 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:30
399
0

Будет забивать с пасов Малиновского. Дженоа вышла на известного форварда

«Грифоны» хотят переманить к себе Эдина Джеко

17 декабря 2025, 12:26 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:30
399
0
Будет забивать с пасов Малиновского. Дженоа вышла на известного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Известный нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко, готовый покинуть команду зимой, получил новый вариант продолжения карьеры.

По информации инсайдера Николо Скиры, «фиалки» получили запрос от «Дженоа» на информацию о возрастном форварде.

«Грифоны» находятся в поиске нового нападающего, поэтому клуб обратил внимание на опытного игрока.

На переход Эдина может повлиять главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси, хорошо знакомый с боснийцем.

Джеко пришел к «Фиорентине» перед стартом сезона 2025/26. За это время нападающий отыграл 17 матчей и забил два мяча.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом
Источник: клуб УПЛ хочет вернуть игрока сборной Украины на родину
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером
Эдин Джеко Дженоа трансферы трансферы Серии A Фиорентина Николо Скира Руслан Малиновский Даниэле Де Росси
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Футбол | 17 декабря 2025, 08:30 8
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона

Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны

Саленко пояснил, почему Суркис назначил Костюка главным тренером Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 12:14 0
Саленко пояснил, почему Суркис назначил Костюка главным тренером Динамо
Саленко пояснил, почему Суркис назначил Костюка главным тренером Динамо

Легенда «бело-синих» считает, что это правильное решение Игоря Суркиса

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В сборной Украины произошла вынужденная замена на матчи с Португалией
В сборной Украины произошла вынужденная замена на матчи с Португалией
15.12.2025, 12:59 2
Футзал
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
16.12.2025, 09:10 22
Другие виды
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем