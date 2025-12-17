Будет забивать с пасов Малиновского. Дженоа вышла на известного форварда

Известный нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко, готовый покинуть команду зимой, получил новый вариант продолжения карьеры.

По информации инсайдера Николо Скиры, «фиалки» получили запрос от «Дженоа» на информацию о возрастном форварде.

«Грифоны» находятся в поиске нового нападающего, поэтому клуб обратил внимание на опытного игрока.

На переход Эдина может повлиять главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси, хорошо знакомый с боснийцем.

Джеко пришел к «Фиорентине» перед стартом сезона 2025/26. За это время нападающий отыграл 17 матчей и забил два мяча.

