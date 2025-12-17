Будет забивать с пасов Малиновского. Дженоа вышла на известного форварда
«Грифоны» хотят переманить к себе Эдина Джеко
Известный нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко, готовый покинуть команду зимой, получил новый вариант продолжения карьеры.
По информации инсайдера Николо Скиры, «фиалки» получили запрос от «Дженоа» на информацию о возрастном форварде.
«Грифоны» находятся в поиске нового нападающего, поэтому клуб обратил внимание на опытного игрока.
На переход Эдина может повлиять главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси, хорошо знакомый с боснийцем.
Джеко пришел к «Фиорентине» перед стартом сезона 2025/26. За это время нападающий отыграл 17 матчей и забил два мяча.
#Genoa have asked info for Edin #Dzeko, who could leave #Fiorentina and is in a very good relationship with coach Daniele #DeRossi, who would like a new striker in January. #transfers https://t.co/FKPsgZdqkk— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2025
