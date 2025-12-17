Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: клуб УПЛ хочет вернуть игрока сборной Украины на родину
Украина. Премьер лига
Даниил Малов заинтересовал львовские «Карпаты»

ФК Карпаты. Даниил Малов

Львовские Карпаты интересуются украинским защитником юношеской сборной Украины (U-19) Даниилом Маловым. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, с 18-летним фулбеком уже контактировал директор «зелено-белых» Андрей Русол, знающий Малова по игре в Днепре.

Сейчас Данило выступает за словенскую Олимпию, в текущем сезоне молодой футболист провел 2 матча за свою команду, без результативных действий. Контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Даниил Малов является воспитанником Днепра, однако с 2022 года он выступал в Словении за Нефть, Домжал и Олимпию.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с юным голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный клуб из Азии подписал двух украинцев
Олимпия Любляна Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Андрей Русол
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
