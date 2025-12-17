Источник: клуб УПЛ хочет вернуть игрока сборной Украины на родину
Даниил Малов заинтересовал львовские «Карпаты»
Львовские Карпаты интересуются украинским защитником юношеской сборной Украины (U-19) Даниилом Маловым. Об этом пишет Футбол 24.
По информации источника, с 18-летним фулбеком уже контактировал директор «зелено-белых» Андрей Русол, знающий Малова по игре в Днепре.
Сейчас Данило выступает за словенскую Олимпию, в текущем сезоне молодой футболист провел 2 матча за свою команду, без результативных действий. Контракт украинца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Даниил Малов является воспитанником Днепра, однако с 2022 года он выступал в Словении за Нефть, Домжал и Олимпию.
