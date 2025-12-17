Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Врач немецкого клуба получил приз честной игры от ФИФА за 2025 год
17 декабря 2025, 04:51
Врач немецкого клуба получил приз честной игры от ФИФА за 2025 год

Премией награжден Андреас Харласс-Нойкинг, врач клуба Ян Регенсбург

Врач немецкого клуба получил приз честной игры от ФИФА за 2025 год
FIFA. Андреас Харласс-Нойкинг

Стало известно, кто получил награду Fair Play (честной игры) от ФИФА за 2025 год.

Эту почетную награду за проявление спортивной добропорядочности получил Андреас Харласс‑Нойкинг, врач немецкого клуба Ян Регенсбург.

Он был отмечен за то, что в апреле во время матча чемпионата Германии во Второй Бундеслиге против клуба Магдебург быстро и профессионально спас жизнь болельщику, который потерял сознание на трибуне. Врач обеспечил фанату неотложную медицинскую помощь до госпитализации.

Приз был вручен на ежегодной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, где также определяют других победителей в различных номинациях.

Официальная информация ФИФА

Доктор Андреас Харласс‑Нойкинг стал победителем награды FIFA Fair Play Award 2025. Врач спортивной медицины и специалист по спортивной хирургии, Харласс‑Нойкинг работает командным врачом немецкого клуба Ян Регенсбург с 1995 года.

В апреле прошлого года, перед матчем Второй Бундеслиги между Магдебургом и Ян Регенсбург, который проходил в Магдебурге, праздничная атмосфера с пением и скандированием болельщиков резко изменилась, когда один из фанатов хозяев потерял сознание.

Харласс‑Нойкинг узнал о ситуации от игроков и быстро бросился в сектор домашних болельщиков, перепрыгнув через барьер, и начал реанимировать фаната. Опытный врач также убедился, что болельщик Магдебурга был достаточно стабилен, чтобы его можно было транспортировать в местную больницу.

Решительные и жизненно важные действия Харласс‑Нойкинга принесли ему награду FIFA Fair Play Award – почетное признание, которое вручается игроку, тренеру, команде, арбитру, болельщику или фан-группе за образцовое честное поведение как на поле, так и за его пределами.

Стало известно, кому досталась награда ФИФА для фанатов за 2025 год
Награды ФИФА. Стало известно, как проголосовали представители Украины
Ребров проголосовал за лучшего игрока года. Выбрал не Дембеле
награды ФИФА фейр-плей Ян Регенсбург медицина Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу Магдебург
Николай Степанов Источник: ФИФА
