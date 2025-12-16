Англия16 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:30
ВИДЕО. Гарначо вывел Челси вперед в четвертьфинале Кубка лиги
Гости забили гол в ворота Кардифф Сити на 57-й минуте
16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса
Гости вышли вперед на 57-й минуте.
Алехандро Гарначо расписался в воротах соперника.
ГОЛ! 0:1. Алехандро Гарначо, 57 мин
