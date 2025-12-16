Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
16 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:30
ВИДЕО. Гарначо вывел Челси вперед в четвертьфинале Кубка лиги

Гости забили гол в ворота Кардифф Сити на 57-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости вышли вперед на 57-й минуте.

Алехандро Гарначо расписался в воротах соперника.

ГОЛ! 0:1. Алехандро Гарначо, 57 мин

Комментарии
