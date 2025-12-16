Обошел Рафинью и Беллингема. Цыганков – лучший игрок тура в Ла Лиге

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков признан лучшим игроком 16-го тура испанской Ла Лиги по версии ресурса FotMob.

За матч с «Реалом Сосьедад», в котором 28-летний игрок отличился дублем, он получил оценку 9,2. Это самый высокий балл среди всех футболистов, которые выходили на поле в 16-м туре Ла Лиги.

Игра Цыганкова была оценена выше выступлений звезд «Барселоны» и «Реала» - Рафиньи и Джуда Беллингема соответственно. Первый также сделал дубль в матче с «Осасуной» и получил оценку 9,0, а второй отличился ассистом во встрече с «Алавесом». Игру Джуда оценили в 8,6 балла.

