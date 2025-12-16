Обошел Рафинью и Беллингема. Цыганков – лучший игрок тура в Ла Лиге

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
16 декабря 2025, 22:48
432
0

FotMob оценил выступление украинского вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков признан лучшим игроком 16-го тура испанской Ла Лиги по версии ресурса FotMob.

За матч с «Реалом Сосьедад», в котором 28-летний игрок отличился дублем, он получил оценку 9,2. Это самый высокий балл среди всех футболистов, которые выходили на поле в 16-м туре Ла Лиги.

Игра Цыганкова была оценена выше выступлений звезд «Барселоны» и «Реала» - Рафиньи и Джуда Беллингема соответственно. Первый также сделал дубль в матче с «Осасуной» и получил оценку 9,0, а второй отличился ассистом во встрече с «Алавесом». Игру Джуда оценили в 8,6 балла.

Ранее в Испании объяснили, почему Цыганков не играет в топ-клубе.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
