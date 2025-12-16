Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 23:42 |
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста

Габриэль Мек отказался ехать в Украину

Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Бразильский атакующий полузащитник «Гремио» Габриэль Мек подтвердил, что летом 2025 года его пытался подписать донецкий «Шахтер».

Сообщается, что тогда «горняки» предложили за его трансфер 15 миллионов евро, но сам 17-летний футболист отказался от предложения.

Габриэль Мек провел только 2 матча на взрослом уровне. Также на его счету 25 матчей и 5 голов за молодежную команду.

Контракт молодого футболиста с «Гремио» действует до лета 2027 года и содержит клаузулу в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Габриэля Мека нацелился «Ливерпуль».

Источник: X (Twitter)
