  БАРАНОВ: «Мы недобрали где-то 3-5 очков и могли быть выше»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:45
«Кудровка» провела первое полугодие в УПЛ на тройку

ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов подвел итоги летне-осенней части сезона УПЛ, который команда завершила на 13-м месте в турнирной таблице.

– По пятибалльной системе, какую оценку вы поставите своей команде за первую часть чемпионата и почему?

– Поставлю «удовлетворительно» – тройку. Мы хорошо начали, можно сказать ворвались в УПЛ, но потом пошел спад, потеряли стабильность. Уверен, что могли набрать больше очков.

– 13-е место «Кудровки» – закономерный результат или могли быть выше?

– Если говорить чисто статистически, то мы недобрали где-то 3-5 очков и могли быть выше. Но как для дебютантов элиты, наша позиция в чемпионате не является критической. Вижу, что по игре мы можем еще прибавить и подняться в таблице.

– В чем вы видите главный прогресс «Кудровки» в первом круге? А что, наоборот, еще требует усиления?

– Мы хорошо подготовились к старту чемпионата. Плюс у нас в начале был благоприятный календарь, мы не играли против топ-команд. Играли против своих прямых конкурентов, например, «Александрии». Понимали, как можем набирать очки, и в первых 4-х матчах сыграли хорошо.

Потом уже пошли более серьезные соперники, и у нас начались качели. Первый тайм играли хорошо, а после перерыва теряли преимущество и очки. Думаю, где-то нам не хватало опыта.

В последних играх мы уже больше старались уделять внимание атаке. Напротив, уже добавляли во втором тайме. Однако слишком легко пропускали и не использовали свои моменты. Поэтому, на мой взгляд, главное, что требует усиления – это именно найти баланс между атакой и защитой.

Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Баранов
Иван Чирко Источник: UA-Football
